Ciężarna kobieta - kawa tak, papierosy nie

Zgodnie z zaleceniami organizacji zajmujących się zdrowiem, m.in. The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), kobieta w ciąży nie powinna pić więcej niż 200 mg kofeiny dziennie. To oznacza mniej więcej dwie filiżanki kawy. Jeśli zaś chodzi o palenie, to powinna je bezwzględnie rzucić. O tym, że papierosy szkodzą dziecku, wiadomo od dawna. Teraz pojawiły się badania, które pokazują że szkodliwy wpływ palenia jest jeszcze większy.

W badaniu analizowano również wpływ kofeiny na zdrowie dziecka i nie znaleziono dowodów na to, że ponadprzeciętne spożycie tej substancji może mieć wpływ na przedwczesny poród czy niską wagę urodzeniową. Natomiast w przypadku nikotyny ten wpływ jest znaczny - palące ciężarne były trzykrotnie bardziej narażone na przedwczesny porów niż niepalące. To ryzyko okazało się dwa razy wyższe niż wcześniej szacowano.

Jeśli chodzi o niską wagę urodzeniową, to ryzyko rosło nawet czterokrotnie. Niska masa urodzeniowa to dla dziecka m.in. niebezpieczeństwo częstszych infekcji i problemów z oddychaniem.

Palenie szkodzi bardziej niż sądziliśmy

Badanie przeprowadzili naukowcy z Cambridge, wyniki zostały niedawno opublikowane w "International Journal of Epidemiology". W badaniu przeanalizowano metabolity będące efektem palenia papierosów (kotynina) i spożywania kofeiny (paraksantyna) w próbkach krwi ponad 900 kobiet, które wzięły udział w badaniu Pregnancy Outcome Prediction w latach 2008–2012.

- Od dawna wiemy, że palenie w czasie ciąży nie jest dobre dla dziecka, ale nasze badanie pokazuje, że może mieć jeszcze gorszy skutek, niż wcześniej sądzono. Naraża to dziecko na poważne powikłania wynikające ze zbyt wolnego wzrostu w łonie matki lub zbyt wczesnego porodu - powiedział prof. Gordon Smith, kierownik oddziału położnictwa i ginekologii na Uniwersytecie Cambridge, jeden z autorów badań.

Odniósł się też do wpływu kofeiny na rozwój dziecka. Zaznaczył, że jego zespół analizował jedynie ponadprzeciętne picie kawy, które - jak się okazało - nie ma wpływu na zdrowie dziecka. Ale bardzo duże spożycie kofeiny już może mieć poważniejsze skutki, więc ciężarne powinny poprzestać na tych wspomnianych dwóch filiżankach kawy dziennie.