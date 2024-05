Opowiedziała o wpływie komunikacji interpersonalnej na komunikację z pacjentem.

- Każdy pacjent jest inny. Co oznacza, że do każdego trzeba podejść inaczej. Szczególnie, że pacjenci nie chcą być traktowani przedmiotowo, a podmiotowo. Ma to ogromne znaczenie dla ich opinii o służbie zdrowia, o tym jak postrzegają jakość – powiedziała Wioletta Tomczak i dodała, ze są czynniki z powodu których takie podejście interpersonalne jest dziś wyzwaniem. To choćby braki kadrowe personelu medycznego, które mogą wpływać na opinie o szpitalu.