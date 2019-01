Osteobus, w którym wykonywane będą badania, odwiedzi 70 polskich miast. Ich listę wraz z datami przyjazdu Osteobusa można znaleźć >>> TUTAJ.

Jak informują organizatorzy akcji, badanie densytometryczne trwa około 10 minut. Polecane jest szczególnie osobom po 40. roku życia, u których w rodzinie występowała osteoporoza, jak również wszystkim kobietom po 50. roku życia i mężczyznom po 55. roku życia. Przeciwwskazaniem do jego wykonania jest ciąża, badanie RTG lub rezonans magnetyczny wykonywany w ciągu ostatniego roku, a także pierwsze dwa dni po podaniu środka kontrastowego.

Osteoporoza jest przewlekłą chorobą, która prowadzi do ubytku masy kości i osłabienia ich struktury przestrzennej. W rezultacie zwiększa to znacznie podatność na złamania. Określa się ją jako cichą złodziejkę kości, gdyż długo nie daje żadnych objawów. Większość osób, które na nią cierpią, dowiaduje się o chorobie dopiero, gdy dozna złamania. Najczęściej są to: złamania kręgów kręgosłupa, szyjki kości udowej, kości nadgarstka oraz ramienia. Najpoważniejsze konsekwencje mają złamania szyjki udowej, które często prowadzą do utraty sprawności i samodzielności. Z danych wynika, że około 20 proc. kobiet i 30 proc. mężczyzn umiera w ciągu roku od tego złamania.

Galeria Przejdź do galerii » Powody, dla których warto pić OCET JABŁKOWY codziennie Warto pić dziennie 1-3 łyżki octu jabłkowego. Można dodawać go do wody i pić przed posiłkiem. Albo skrapiać nim sałatkę warzywną. Jeśli będziemy spożywać go regularnie, uzyskamy zadowalające efekty.

Międzynarodowa Fundacja ds. Osteoporozy (IOF) podaje, że na osteoporozę choruje około 200 milionów osób na świecie. W Polsce liczbę osób, które na nią cierpią, szacuje się na 3 miliony. Przeważnie są to kobiety w średnim i starszym wieku.

Większość chorych na osteoporozę nie jest tego świadoma i nie leczy się. Dlatego tak ważne jest wykonywanie badań densytometrycznych kości w średnim i starszym wieku. Umożliwiają one wykrycie osteoporozy we wczesnej fazie rozwoju i pozwalają określić stadium zaawansowania choroby – podkreśla Agata Łabędzka z Fundacji NEUCA dla Zdrowia.

W ramach profilaktyki osteoporozy bardzo ważne jest prawidłowe odżywanie się (między innymi dostarczanie wraz z dietą wapnia), utrzymywanie odpowiedniej masy ciała, regularna i prawidłowo wykonywana aktywność fizyczna oraz wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie używek, takich jak alkohol czy papierosy.