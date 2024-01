Biały związek oznacza, że dwoje ludzi buduje wspólne życie bez aktywności seksualnej. Przyczyn wyboru takiego rodzaju związku może być wiele. Najczęściej powtarza się powód taki jak osiągnięcie głębszego poziomu duchowego zrozumienia i skupienie na duchowych (a nie cielesnych) aspektach związku.

Biały związek = brak seksu?

W białym związku nie ma seksu, ale nie znaczy to, że nie ma bliskości i intymności. Każda para na swój sposób określa granice zbliżeń w zgodzie ze swoimi przekonaniami i wartościami.

Co istotne, biały związek zakłada nie tylko relację bez seksu. To związek, w którym partnerzy decydują się na abstynencję seksualną, ale są niezwykle zaangażowani w głęboką relację na emocjonalnym i duchowym poziomie. Dla partnerów taka forma relacji jest satysfakcjonująca, bo nie wiążą swoich uczuć i odczuwania bliskości z intymnością fizyczną.

Biały związek lekiem na emocjonalne rany

W białym związku liczy się przede wszystkim głęboka więź duchowa, która zapewnia obu partnerom zdrowie emocjonalne, poczucie bezpieczeństwa, zrozumienia i akceptacji. Stąd nieraz się słyszy, że biały związek pomaga osobom, które doznały zranienia emocjonalnego – mają za sobą trudny, nieudany związek, cierpią z powodu traumy z dzieciństwa. Aby wyleczyć emocjonalne rany, potrzebują stabilnej i zdrowej relacji opartej na głębokim uczuciu.

Biały związek może pomóc – zadziałać terapeutycznie – osobom, które borykają się z traumą seksualną, doświadczyły przemocy seksualnej.

Biały związek skazany na sukces?

Jeśli budowanie białego związku to decyzja obu partnerów, prawdopodobnie będą szczęśliwi. Jednak w przypadku, gdy decyzja jest jednostronna, czyli związek bez seksu został narzucony partnerowi, mogą pojawić się problemy w relacji – wzajemne pretensje, brak zrozumienia i oddalanie się partnerów.

Związek bez seksu to spore wyzwanie dla partnerów, jeśli odczuwają naturalny pociąg fizyczny do siebie nawzajem. Może prowadzić do poczucia niezaspokojenia ważnych potrzeb i frustracji.