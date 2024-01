Mózg każdego, niezależnie od wieku, potrzebuje spokoju do „oczyszczenia” z nadmiaru bodźców i informacji, a następnie do regeneracji. Pomaga w tym kompletna cisza albo biały szum, który zagłusza inne dźwięki.

Co to jest biały szum?

Biały szum (z ang. white noise – biały dźwięk) to jednostajny odgłos, który nie ma konkretnej melodii, a bardziej przypomina wymawianie „szyyy”, szelest wiatru w liściach drzew lub delikatne bicie fali o brzeg. Niektórym biały szum kojarzy się z odgłosem telewizora, gdy włączony jest tzw. obraz kontrolny po zakończeniu emisji programów. Biały szum jest kombinacją różnych częstotliwości dźwięków w równych proporcjach. Jego zadaniem jest maskowanie innych występujących w otoczeniu dźwięków, które utrudniają nam skupienie się na pracy bądź zasypianie.

Dlaczego biały szum pomaga dzieciom?

Biały szum ułatwia zasypianie i spokojny sen noworodkom i niemowlakom. Przypomina bowiem odgłosy, jakie maleństwa słyszały w brzuchu mamy, co sprawia, że czują się bezpieczne. Poza tym neutralizuje inne odgłosy otoczenia. Spokojne, jednostajne dźwięki koją też niedojrzały jeszcze układ nerwowy niemowlaka.

Niektórzy rodzice zachwalają działanie białego szumu w przypadku płaczliwych niemowlaków, które często mają kolki.

Warto więc zapewnić dziecku zabawkę lub specjalny otulacz emitujące biały szum. Źródło dźwięku nie może być bezpośrednio przy uszach dziecka, najlepiej by było w odległości około metra. Bezpieczna głośność to 35 dB. Istotne jest, by wyłączać biały szum, gdy maleństwo zaśnie i spokojnie śpi.

Co jeszcze może być źródłem białego szumu?

kapiąca woda z kranu

przelewająca się woda/przefiltrowywana woda w akwarium

odgłos deszczu za oknem

włączona suszarka do włosów

włączony wentylator, okap kuchenny

włączony odkurzacz

zegar, który równomiernie tyka

Jak biały szum działa na dorosłych?

Biały szum pomaga także dorosłym, którzy mają kłopot z zasypianiem albo łatwo wybudzają się w nocy z powodu np. dźwięków dobiegających zza okna. Korzystają z niego również osoby, które mają kłopoty z koncentracją lub ADHD, a pracują w tzw. open-space. Niekiedy biały szum pomaga wypocząć i ukoić silny ból głowy w przypadku migreny, jak również bywa wykorzystywany w terapii szumów w uszach.

Dorośli, którzy korzystają z aplikacji z białym szumem i słuchają dźwięków w słuchawkach, powinni pamiętać o nastawieniu najniższego poziomu głośności. Natężenie dźwięku nie może przekraczać 50 dB.

Czy biały szum jest bezpieczny dla mózgu?

Monotonny dźwięk nie przeszkadza w działaniu mózgu, nie obciąża go ani nie zmusza do pracy. Badania dowiodły, że nie uaktywnia kory mózgowej. Dzięki temu, że maskuje dźwięki z otoczenia, w efekcie wprowadza umysł w stan rozleniwienia.