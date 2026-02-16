Kampania „Nie wydaje Ci się"

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” rozpoczyna tegoroczną odsłonę kampanii „16 Dni Przeciw Przemocy”. Jej motywem przewodnim jest hasło “Nie wydaje Ci się”, a jednym z kluczowych elementów kampanii są materiały edukacyjne oparte na filmie „Dom dobry”, który po premierze wywołał ogólnopolską dyskusję. Kampania ma pomóc osobom doznającym przemocy w odzyskaniu głosu, sprawczości i poczucia własnej wartości, a także pokazać, że szukanie wsparcia nie jest przejawem słabości, lecz pierwszym krokiem do zmiany.

#niewydajeCisię

Akcja rozpoczyna się 25 listopada w Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, co nadaje jej szczególny, symboliczny wymiar. Hasztag kampanii #niewydajeCisię podkreśla, że każda osoba uwikłana w przemoc może znaleźć wsparcie, a jej głos i decyzje mają realne znaczenie. To również jasny komunikat, że milczenie nie oznacza zgody, a każdy, kto zmaga się z przemocą: psychiczną, fizyczną, ekonomiczną czy seksualną, ma prawo do poczucia bezpieczeństwa i profesjonalnej pomocy.

– W ramach międzynarodowej inicjatywy „16 Dni Przeciw Przemocy”, po raz kolejny angażujemy opinię publiczną w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej. – podkreśla Ewa Podgórska - prezes Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – Kampania, zapoczątkowana globalnie w 1991 roku, ma na celu zwiększanie świadomości społecznej, edukowanie, przełamywanie tabu oraz kierowanie osób doznających przemocy do dostępnych form wsparcia. W Polsce od lat stanowi impuls do zmian, zarówno społecznych, jak i systemowych. Tegoroczna edycja stawia na edukację, informowanie o dostępnych formach wsparcia oraz pokazanie, że profesjonalna pomoc może stać się pierwszym krokiem ku wolności i bezpieczeństwu. Hasło „Nie wydaje Ci się” ma dać ludziom jasny sygnał: widzimy Was, wierzymy Wam i jesteśmy tu, żeby pomóc.

„Dom dobry” to film, który nagłaśnia temat przemocy

W tym roku, w Polsce, materiały kampanii wykorzystują fragmenty filmu „Dom dobry” w reżyserii Wojtka Smarzowskiego, który w wyjątkowo przejmujący sposób odsłania dynamikę przemocy domowej i mechanizmy, dzięki którym potrafi ona latami pozostawać niewidoczna. Produkcja, szeroko komentowana po premierze, pokazała, że przemoc dzieje się nie tylko w „patologicznych” środowiskach, lecz także w domach, które z zewnątrz wydają się zwyczajne. To właśnie po emisji filmu odnotowano wyraźny wzrost kontaktów kierowanych do organizacji pomocowych – o 50 procent zwiększyła się liczba wiadomości mailowych do poradni, a o 40 procent liczba połączeń na infolinię Ogólnopolskiego Pogotowia „Niebieska Linia”. Dla wielu osób film stał się momentem rozpoznania i impulsem do wyciągnięcia ręki po pomoc.

Przemoc w Polsce - statystyka

W 2024 roku w Polsce otwarto 59 174 procedur „Niebieskie Karty”, co oznacza średnio 170 dziennie, czyli około sześć na godzinę. Każda z tych liczb jest historią dającą wgląd w zjawisko, które pozostaje jednym z najpoważniejszych społecznych wyzwań. Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” działa w tym obszarze od 2004 roku, kontynuując doświadczenie i tradycję Ogólnopolskiego Pogotowia „Niebieska Linia”. Dziś prowadzi Pogotowie jako zadanie zlecone przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, łącząc wieloletnią praktykę z nowoczesnymi narzędziami edukacyjnymi i kampanijnymi.

Nagły wzrost liczby osób szukających pomocy unaocznił także ograniczenia systemowe. Gdyby Stowarzyszenie dysponowało środkami na zwiększenie liczby stanowisk pomocowych, odebranych telefonów byłoby więcej, a każdy z nich to potencjalna szansa na zatrzymanie przemocy, zanim stanie się dramatem.

– Ta sytuacja pokazuje, jak ważne jest stabilne finansowanie instytucji pierwszego kontaktu, regularne prowadzenie kampanii społecznych oraz budowanie świadomości, że przemoc nie jest prywatną sprawą, lecz problemem, który wymaga wspólnej odpowiedzialności. Dlatego zwracamy się do mediów z prośbą o nagłaśnianie tegorocznej kampanii. Widoczność przekazu ma realne znaczenie, to właśnie dzięki zainteresowaniu mediów osoby doznające przemocy częściej zdobywają się na pierwszy krok i sięgają po pomoc. Kampania „Nie wydaje Ci się” jest okazją dla dziennikarzy, aby w odpowiedzialny sposób nagłośnić problem przemocy domowej, przedstawić historie osób uwikłanych w przemoc i promować dostęp do realnej pomocy. – apeluje Ewa Podgórska.

W przygotowaniu materiałów wideo i grafik prasowych oraz w prowadzeniu działań PR i komunikacji w mediach społecznościowych kampanię pro bono wspiera agencja Advalue. Dodatkowe informacje i materiały prasowe dostępne są na stronie www.niebieskalinia.org

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

Osoby doznające przemocy lub obawiające się o swoje bezpieczeństwo mogą skontaktować się z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Osób Doznających Przemocy Domowej „Niebieska Linia”, dzwoniąc pod numer 800 120 002 lub pisząc na adres niebieskalinia@niebieskalinia.info. Infolinia działa całodobowo, przez cały rok, jest bezpłatna, anonimowa i dostępna dla każdego, kto potrzebuje wsparcia.