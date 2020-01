Przeszkadza spać, grozi cukrzycą i udarem - CHRAPANIE. Jak się go pozbyć?

Lekarze mają dziś do dyspozycji co najmniej kilka skutecznych sposobów na to, by na stałe wyeliminować chrapanie, a wybór konkretnej metody uzależniony jest od przyczyny problemu. Jeśli winne są przerośnięte migdałki, skrzywiona przegroda nosowa bądź choroby zatok, konieczna może być operacja. Jeżeli natomiast powodem chrapania jest wiotczenie mięśni podniebienia miękkiego, wykonuje się specjalny zabieg, który pozwala na ich usztywnienie. – Przeprowadza się go w znieczuleniu miejscowym, a cała procedura trwa tylko kilkanaście minut i polega na wprowadzeniu do podniebienia miękkiego trzech cienkich implantów Pillar – są to niewielkie paseczki o średnicy 2 milimetrów i długości 18 milimetrów, wykonane z materiału, który służy też do produkcji między innymi zastawek serca czy nici chirurgicznych – tłumaczy dr n. med. Marta Held-Ziółkowska ze Szpitala Medicover. – Implanty te są niewidoczne i niewyczuwalne przez pacjenta, nie powodują też jakichkolwiek trudności podczas mówienia czy połykania – dodaje. Przy zbyt długim i wiotkim podniebieniu można również wykonać jego skrócenie, stosując mało bolesną metodę chirurgii radiofalowej.