Kto i gdzie może zrobić bezpłatną mammografię?

Mieszkanki Olkusza, Wolbromia, Bukowna, Babic, Alwernii, Libiąża, Chrzanowa i okolic okazję do bezpłatnej mammografii będą miały już w przyszłym tygodniu!

6 maja do mieszkanek Olkusza (przy OMNI Centrum , ul. Rabsztyńska 2) ,

7 maja do Wolbromia (przy Jednostce Straży Pożarnej, ul Brzozowska 70), Bukowna (przy Urzędzie Miejskim, ul. Kolejowa 16) , 8 maja do Babic (przy poczcie, ul. Krakowska 47) oraz Alwernii (przy przychodni Lekarskiej "Medycyna", ul. Gęsikowskiego 16), 9 maja do Libiąża (przy Libiąskim Centrum Kultury, ul. Górnicza 1), a 10 maja do Chrzanowa (przy Hali Sportowej, ul. Janusza Kusocińskiego 2) przyjedzie mammobus zaopatrzony w najwyższej klasy sprzęt do badania piersi.

W jakim wieku należy przeprowadzić badanie mammografii?

Z finansowanej przez NFZ mammografii skorzystać mogą kobiety w wieku od

45 do 74 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie były na tym badaniu.

Jakie dokumenty należy mieć ze sobą aby zapisać się na mammografię?

Wystarczy, że wcześniej się zarejestrują, a na miejsce wezmą dowód potwierdzający ich tożsamość.

- Mammografia to badanie rtg, które trwa około 5 minut. Dla zdecydowanej większości kobiet jest ono bezbolesne. Polega na wykonaniu czterech zdjęć rentgenowskich – po dwa dla każdej piersi – tłumaczy Dorota Sepko, wiceprezes Stowarzyszenia Moja Mammografia. – Warto z niego skorzystać, ponieważ wczesne wykrycie ewentualnych zmian, w sposób diametralny wpływa na przebieg i skuteczność leczenia.

Jak się zapisać?

Aby się zapisać, należy zadzwonić pod numer 58 767 34 44 lub wypełnić formularz online na stronie https://www.genevatrust.pl/site/rejestracja.php. Listę innych miejsc, do których przyjadą mammobusy, można znaleźć na stronie internetowej https://www.nfz-gdansk.pl/dla-pacjenta/harmonogram-postoju-mammobusow.

- Do badania nie trzeba się wcześniej przygotowywać. Na miejscu jest technik elektroradiologii, który najpierw przeprowadza wywiad lekarski, a następnie wykonuje mammografię. W naszych mammobusach są poczekalnie, przebieralnie i co najważniejsze – najnowocześniejszy sprzęt, który jest w stanie wykryć nawet najmniejsze zmiany w piersi – tłumaczy Andrzej Stencel, prezes firmy Geneva Trust, która rocznie na zlecenie NFZ wykonuje ponad 200 tysięcy badań. – Wyniki mammografii są dostępne po około 2-3 tygodniach. Jeśli nasi lekarze zaobserwują niepokojące zmiany, to pacjentka dostaje również zalecenia, co ma zrobić i gdzie powinna się udać.

Jak często wykonywać mammografię?

Według ekspertów mammografię należy wykonywać raz na dwa lata. Ważne jest też, aby udać się do lekarza od razu, gdy zaobserwuje się niepokojące objawy.

- Niepokoić powinny zmiany w kształcie piersi lub ich położeniu, zmarszczenie skóry lub zmianę jej koloru, wciągnięcie brodawki sutkowej, zaczerwienienie, owrzodzenie, a także wydzielina z brodawki - surowicza lub zabarwiona krwią oraz guzek albo stwardnienie, które różni się wyraźnie swoją konsystencją od reszty ciała. Uważać należy też na powiększenie węzłów chłonnych pod pachą - wylicza dr Sławomir Maciejski – Warto jednak wiedzieć, że nie każdy guzek lub zmiana skóry to rak.

Zawsze jednak wymaga badania lekarskiego.