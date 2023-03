Jak informuje BBC News, takie zalecenie wydali specjaliści Wspólnego Komitetu ds. Szczepień i Immunizacji (Joint Committee on Vaccination and Immunisation). Twierdzą oni, że osoby w wieku co najmniej 75 lat są szczególnie zagrożone powikłaniami wywołanymi przez COVID-19. Przypominają też, że jesienią 2022 r. przyjęcia do szpitala z powodu tej choroby najczęściej dotyczyły właśnie tej grupy pacjentów.

W Anglii i Walii szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 trzecim boosterem rozpoczną się z początkiem kwietnia, a w Irlandii Północnej – w połowie tego miesiąca. Poza osobami w wieku co najmniej 75 lat obejmą one także pensjonariuszy domów opieki oraz osoby z osłabioną z różnych powodów odpornością od piątego roku życia.

W tym ostatnim przypadku chodzi o pacjentów po przeszczepach, zażywających leki immunosupresyjne (obniżające odporność) oraz z chorobą nowotworową, poddanych chemioterapii (która również może obniżać sprawność układu immunologicznego). Cześć osób ma obniżoną odporność z powodu chorób hematologicznych lub innych schorzeń i również powinna się szczepić. Kolejny booster przeciwko COVID-19 należy przyjmować co najmniej po upływie sześciu miesięcy od poprzedniego szczepienia przeciwko wirusowi SAERS-CoV-2.

- Szczepienie zapewnia najlepszą ochronę przed COVID-19, dlatego wiosenny booster jest oferowany osobom najbardziej zagrożonym ciężkim przebiegiem choroby, aby ich system odpornościowy był lepiej przygotowany na infekcję – powiedział przewodniczący Wspólnego Komitetu ds. Szczepień i Immunizacji prof. Wei Shen Lim.

Szczepienie wiosenne ma zapewnić ochronę przed zakażeniem, zanim będą one rekomendowane jesienią na okres zimowy, gdy najprawdopodobniej znowu może się zwiększyć zagrożenie chorobą COVID-19. Brytyjscy specjaliści się obawiają, że czekanie do tego momentu dla niektórych osób, tych najbardziej zagrożonych zakażeniem, może być zbyt długie. W Anglii kolejny booster będzie oferowany do czerwca 2023 r.

Planowane jest wykorzystanie czterech szczepionek: Pfizera i firmy BioNTech, Moderny, Sanofi i GSK oraz Novavax. Dzieci w wieku poniżej 12. roku życia będą szczepione przeznaczonym dla nich specjalnym preparatem Pfizer/BioNTech. Zaznacza się, że szczepionki te powinny zapewnić ochronę zarówno przed starszymi wariantami SARS-CoV-2, jak też Omikronem i jego kolejnymi podwariantami. Najnowszy subwariant tego patogenu to Omikron, oznaczony symbolem BQ1.

Dr Mary Ramsay, odpowiadająca za szczepienia w ramach Agencji Bezpieczeństwa Zdrowia (Health Security Agancy), ostrzega, że wirus SARS-CoV-2 wciąż krąży po świecie i stwarza zagrożenia, szczególnie dla osób najbardziej podatnych na infekcje. - Te osoby nie powinny sądzić, że zagrożenie minęło, dlatego zaleca się, by jak najszybciej zgłosiły się na szczepienie, gdy tylko będzie ono oferowane – zaznacza.