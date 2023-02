3,5 mln zł wynosi pula nagród w loterii, która ma być dodatkową zachętą do udziału w programie Profilaktyka 40 PLUS. Loteria startuje w środę. Do wygrania są m.in. karty podarunkowe do sklepów sportowych, rowery, bieżnie elektryczne, wolnoobrotowe wyciskarki i elektroniczne gadżety.

Profilaktyka 40 PLUS to program bezpłatnych badań profilaktycznych dla osób powyżej 40. roku życia. Jego celem jest zwiększenie liczby Polaków wykonujących badania, wczesne wykrywanie chorób i zaburzeń oraz zapobieganie ich rozwojowi. Reklama Ryzyko chorób, zwłaszcza cywilizacyjnych, takich jak choroby nowotworowe, nadciśnienie, cukrzyca czy miażdżyca, znacząco wzrasta u osób powyżej 40. roku życia. Mogą zaostrzać się również choroby przewlekłe. Dlatego – jak akcentuje MZ - udział w programie Profilaktyka 40 PLUS to najlepsza inwestycja w swoje zdrowie, bowiem wczesne wykrycie schorzeń to większa szansa na skuteczne leczenie. - Aby dodatkowo zachęcić do badań profilaktycznych uruchamiamy loterię z atrakcyjnym nagrodami. Mogą wziąć w niej udział wszystkie osoby, które skorzystały z programu Profilaktyka 40 PLUS. Obok nagrody, którą jest zdrowie, będzie można otrzymać nagrodę rzeczową – zachęca minister zdrowia Adam Niedzielski. Program "Profilaktyka 40 Plus" ruszył 1 lipca 2021 r. Resort, wprowadzając go, uzasadniał, że jest odpowiedzią na zaniedbania w zakresie zdrowia znaczącej części polskiego społeczeństwa. Te zaniedbania – jak oceniało MZ – uwidoczniły się ze szczególną mocą w czasie ponad dwóch lat epidemii w Polsce. Reklama Żeby wziąć udział w programie i wykonać badania diagnozujące stan zdrowia, trzeba wypełnić internetową ankietę, system informatyczny z automatu wystawi e-skierowanie na badania.