Nazwa inicjatywy zainaugurowanej w 2003 r. w australijskim Melbourne to zbitka angielskich słów "wąsy" i "listopad" - "moustache" i "November". Pomysłodawcy wyszli z założenia, że wąsy, które nie są współcześnie zbyt częstym elementem wizerunku, przyciągają uwagę otoczenia. Wąsy mają prowokować do dyskusji na temat zdrowia mężczyzn.

W akcje włącza się wiele instytucji i stowarzyszeń. Szczegóły dostępne są m.in. na stronach: https://www.zwrotnikraka.pl/movember-wasopad-w-polsce-2017/, https://mosznowladcy.pl/, https://alivia.org.pl/kampania/movember-2022/.

Eksperci wskazują, że rak jądra atakuje najczęściej mężczyzn między 18. a 40. rokiem życia. Powodzenie leczenia zależy w dużym stopniu od tego, czy nowotwór zostanie wcześnie wykryty. Dlatego każdy mężczyzna powinien regularnie, co najmniej raz w miesiącu, dokładnie zbadać jądra - może to zrobić sam, na przykład w trakcie kąpieli lub przed snem. Uwagę należy zwracać m.in. na wielkość i kształt jąder oraz to, czy nie ma wyczuwalnych guzków. W przypadku, gdy wyczuje coś niepokojącego, a dodatkowo pojawi się ból lub opuchlizna, trzeba zgłosić się do lekarza.

Najbardziej zagrożeni rakiem prostaty są mężczyźni po 60. roku życia, choć zdarzają się zachorowania w młodszym wieku. W początkowej fazie choroby nowotwór ten często nie powoduje żadnych objawów. Niepokój wzbudzić powinno m.in. częste oddawanie moczu, również w nocy, a także poczucie niepełnego opróżnienia pęcherza. W późnych stadiach choroby w moczu może pojawić się krew.