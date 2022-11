Ekspertka odniosła się do rozpoczęcia badania trzeciej fazy nad donosową szczepionką przeciw COVID-19 przez brytyjska firmę Codagenix. - Jest to bardzo interesująca szczepionka, bo w przeciwieństwie do amerykańskich badań, jej składnikiem jest osłabiony wirus, który został przekształcony z patogenu w stabilną i bezpieczną, żywą szczepionkę atenuowaną – wyjaśniła prof. Szuster-Ciesielska.

Reklama

Zaznaczyła, że nie jest to nowość, ponieważ obecnie mamy już donosową szczepionkę opartą na atenuowanym wirusie grypy do stosowania u dzieci poniżej 18. roku życia. - Nowością jest to, że dotyczy ona koronawirusa, bo dotychczas proponowane szczepionki są podawane domięśniowo – wymieniła ekspertka.

Profesor podkreśliła, że dzięki temu, że szczepionka donosowa przeciw COVID-19 będzie opierać się na osłabionym wirusie, to w organizmie człowieka powstanie cały wachlarz przeciwciał przeciwko wszystkim innym białkom wirusa, a nie tylko przeciwko kolcu białka, co stanowi przewagę szczepionki donosowej nad tradycyjną, domięśniową. Zaznaczyła, że w tym przypadku odporność będzie budowana już na terenie błon śluzowych.

- Czyli w tzw. wrotach zakażenia. Mamy nadzieję, że taki sposób podawania szczepionki znakomicie ograniczy transmisję wirusa, bo będzie on likwidowany zaraz po wejściu do organizmu - na terenie górnych dróg oddechowych – oceniła prof. Szuster-Ciesielska, dodając, że nie dają nam tego w pełni obecnie dostępne szczepionki.

Reklama

Wyjaśniła, że trzecia faza badań klinicznych świadczy o tym, że dotychczasowe wyniki badań są obiecujące. - To oznacza, że jest coraz bliżej do stworzenia donosowej szczepionki przeciw COVID-19 – dodała.

Przekazała, że w każdym etapie badań klinicznych sprawdzane jest bezpieczeństwo oraz skuteczność działania szczepionki. - Trzecia faza obejmuje większą liczbę ochotników, co daje szansę na wykrycie na przykład rzadszych odczynów niepożądanych – powiedziała ekspertka.