Jak informuje „Nature Communications”, podczas badania cytologicznego pobierane są komórki z okolicy szyjki macicy. Zmiany w nich mogą przede wszystkim świadczyć o wczesnym rozwoju groźnego raka szyjki macicy. Przy okazji wykryte zmiany w komórkach mogą wskazywać również na nowotwory kobiece, takie jak rak jajnika oraz piersi. Markerem tych nowotworów mogą być zmiany w tzw. metylacji DNA, procesie przyłączania grup alkilowych (metylowych) do zasad azotowych nukleotydów. Wskazują na to badania, jakie przeprowadzono u 3 tys. kobiet w 15 krajach europejskich.

Główny autor badania prof. Martin Widschwendter, który jest dyrektorem European Translational Oncology Prevention and Screening (EUTOPD) Institute, twierdzi że rozszerzona cytologia może wspomagać wczesne wykrywanie raka jajnika i raka piersi. Jest to szczególnie ważne w przypadku raka jajnika, ponieważ nie ma wciąż skutecznej metody wczesnego wykrywania tego nowotworu. Pomaga go zdiagnozować regularne badanie USG dopochwowe oraz kontrolowanie we krwi poziomu markera CA-125, ale nawet te badania nie zawsze pozwalają wcześnie wykryć raka jajnika. Bardziej skuteczna jest mammografia, badanie rentgenowskie, pozwalające wykryć we wczesnym etapie zdecydowaną większość nowotworów piersi.

- To może być dodatkowa metoda badania – zaznacza w wypowiedzi dla BBC prof. Widschwendter. Wyjaśnia, że cytologia w wykrywaniu raka jajników praz pierwsi może pełnić taką rolę, jak nadciśnienie tętnicze krwi, które pozwala określić, kto jest bardziej narażony na chorobę sercowo-naczyniową. Dr Julie Sharp z Cancer Resesrch UK zwraca jednak uwagę, że konieczne są dalsze badania, które pozwolą określić, jak bardzo cytologia jest przydatna w wykrywaniu nowotworów innych, niż rak szyjki macicy.

Jej zdaniem kobiety nie powinny ignorować często bagatelizowanych dolegliwości, które czasami mogą jednak świadczyć o rozwoju raka jajnika. Chodzi o obrzmienie i bóle w podbrzuszu, uczucie pełności i utratę apetytu, a także częstsze oddawanie moczu. Objawom tym, na ogół kojarzonym z dolegliwościami przewodu pokarmowego, mogą towarzyszyć zmęczenie, chudnięcie oraz zaburzenia jelitowe. W takie sytuacjach na wszelki wypadem warto się skontaktować z ginekologiem lub lekarzem rodzinnym.