Pfizer oświadczył, że efektywność ich dwudawkowej szczepionki przeciw koronawirusowi z czasem spada. Firma powoływała się na badanie, w którym cztery miesiące po podaniu drugiej dawki skuteczność obniżała się z 96 proc. do 84 proc.

Uczestnicy badania przyjmowali dawkę przypominającą mniej więcej 11 miesięcy po otrzymaniu drugiej. W badanej grupie zarejestrowano jedynie pięć przypadków zakażenia SARS-CoV-2, w porównaniu do 109 przypadków w grupie kontrolnej przyjmującej placebo.

- Te wyniki dostarczają kolejnych dowodów co do korzyści płynących ze szczepienia trzecią dawką. To ważne, jeżeli chcemy, by ludzie byli odporni na tę chorobę (Covid-19) - powiedział w oświadczeniu dyrektor wykonawczy Pfizera Albert Bourla.

Mediana wieku uczestników wyniosła 53 lata, z 55,5 proc. w wieku pomiędzy 16, a 55 lat oraz 23,3 proc. powyżej 65. roku życia.

Firmy Pfizer i BioNTech zapowiedziały, że ogłoszą szczegółowe wyniki badania, by mogły zostać poddane ewaluacji. Wyniki zostaną przekazane Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA), Europejskiej Agencji Leków (EMA) oraz innym regulatorom tak szybko, jak to tylko możliwe - poinformowano.

FDA i EMA już dopuściły trzecią dawkę preparatów przeciw Covid-19 koncernów Pfizer/BioNTech i Moderna dla pacjentów o osłabionej odporności - przypomina Agencja Reutera.

W środę w Polsce Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że trwają prace nad umożliwieniem szczepienia dawką przypominającą wszystkim pełnoletnim osobom w Polsce.