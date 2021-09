Pojawienie się wariantów wirusa SARS-CoV-2, posiadających mutacje w kluczowych dla ich rozpoznawania elementach wzbudziło obawy, że ewolucja wirusa osłabi naturalną odporność lub ochronę, jaką daje szczepienie. Jedna wczesna mutacja w białku wypustek (D614G), która przesuwa równowagę między otwartą i zamkniętą konformacją białka bez modyfikacji neutralizacji przeciwciał, stała się na świecie dominująca. Od tego czasu globalnie rozprzestrzeniły się nowe warianty wzbudzające obawy (VOC) lub będące przedmiotem zainteresowania (VOI), z dodatkowymi kombinacjami mutacji i delecji, zlokalizowanych głównie w domenie wiążącej receptor ACE-2 (RBD) i N-końcowej domenie białko S. Szczególne znaczenie mają mutacje w domenie RBD.

Reklama

Badacze z Universite de Paris, Universite Paris-Est Créteil, Institut Pasteur w Paryżu i kilku innych instytucji naukowych analizowali odpowiedź immunologiczną wywołaną szczepieniem szczepionką mRNA u pacjentów wcześniej zakażonych oraz niezakażonych.

Oprócz obecnych w surowicy immunoglobulin, kolejną “warstwę” ochrony immunologicznej stanowi generowanie komórek pamięci B (MBC) przeciwko SARS-CoV-2. Tak zwane komórki pamięci, inaczej limfocyty pamięci (ang. Memory B cell, MBC) to limfocyty B powstające w czasie pierwszego (pierwotnego) zakażenia patogenem. Po przebytym zakażeniu komórki pamięci pozostają w organizmie, gotowe do przekształcenia w komórki plazmatyczne, mogące wytworzyć w krótkim czasie duże ilości przeciwciał, jeśli w organizmie ponownie pojawi się ten sam rodzaj chorobotwórczego drobnoustroju. Komórki pamięci mogą przetrwać dekady, co pozwala reagować na wielokrotną ekspozycję na ten sam antygen.

Jak wykazały nowe badania, szczepienie nasila aktywność komórek MBC u pacjentów, którzy wyzdrowieli z COVID-19. Takie MBC zachowują swoją różnorodność i wytwarzają silne przeciwciała neutralizujące różne warianty koronawirusa SARS-CoV-2. Osoby, które wcześniej nie przechorowały SARS-CoV-2, wykazują niską neutralizację w surowicy wariantów po szczepieniu, jednak ich MBC dojrzewają, co pozwala reagować na różne warianty wirusa.