Ogłoszona również w czasopiśmie "The New England Journal of Medicine" aktualizacja badań klinicznych opisuje skuteczność działania szczepionki u osób, którym średnio pół roku wcześniej podano drugą dawkę preparatu - poinformowała Moderna w opublikowanym we wtorek, 13 kwietnia, komunikacie. Dodano, że te obserwacje potwierdzają skuteczność substancji i trwałość dawanej przez nią ochrony.

Firma przekazała również, że pracuje nad nowymi szczepionkami, które miałyby lepiej chronić przed po raz pierwszy zaobserwowanym w RPA wariantem koronawirusa B.1.351. Sukcesem zakończyły się prowadzone na myszach pierwsze próby dwóch preparatów, z których jeden jest nową substancją opracowaną przeciwko B.1.351, a drugi łączy w sobie tę szczepionkę z już stosowanym preparatem, tworząc tzw. szczepionkę multiwalentną, działającą przeciwko różnym wariantom wirusa.

Do 12 kwietnia Moderna dostarczyła na całym świecie 132 mln dawek swojej szczepionki przeciwko Covid-19, z czego 117 mln do samych USA. Według założeń firmy kraj ten otrzyma kolejne 100 mln dawek do końca maja i taką samą liczbę do końca lipca. Moderna zaznaczyła, że stopniowo zwiększa współpracę przy produkcji szczepionek z firmami spoza USA.

Podawana w dwóch dawkach oparta na technologii mRNA szczepionka Moderny jest zatwierdzona do użytku w ponad 40 krajach świata, w tym w USA, państwach Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.