Eksperci oceniają, że analiza danych z badań nad szczepionką wspiera konkluzję, że znane i potencjalne zalety Ad26.COV2.S (formalna nazwa preparatu - PAP) przeważają nad znanymi i potencjalnymi ryzykami. Jak wskazują, szczepionka wykazała w badaniach 66-procentową skuteczność w zapobieganiu objawowemu Covid-19 i 76-procentową skuteczność przeciwko ciężkiemu przebiegowi choroby po 14 dniach od podania.

Jedynym przeciwwskazaniem do przyjęcia preparatu jest alergia na jeden ze składników. Jak zauważają eksperci, podczas badań stwierdzono tylko jeden przypadek anafilaksji wśród szczepionych osób. Podawanie środka kobietom w ciąży zalecane jest tylko w przypadku, gdy są one szczególnie zagrożone infekcją, np. ze względu na wykonywany zawód. To konsekwencja braku odpowiednich danych na temat efektu szczepionki w tej grupie.

Jednocześnie eksperci zalecają dalsze badania nad efektami preparatu, zwłaszcza pod kątem anafilaksji i problemów z zakrzepami.

Szczepionka opracowana przez holenderską firmę Janssen należącą do koncernu Johnson & Johnson została dopuszczona dotąd do użytku w RPA, Bahrajnie, USA, Kanadzie i Unii Europejskiej. W ubiegły piątek preparat trafił też na listę szczepionek WHO, co jest niezbędnym warunkiem uruchomionego przez tę organizację programu COVAX, mającego zapewnić dostęp do szczepień mniej zamożnym krajom. Do 2022 r. w ramach COVAX do użytku ma trafić 500 mln dawek preparatu firmy Johnson & Johnson.