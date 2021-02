Chęć zaszczepienia się mogli zgłosić wszyscy nauczyciele ze szkół i placówek oraz nauczyciele akademiccy, a także inne osoby prowadzące zajęcia na uczelniach, urodzeni od 1 stycznia 1956 do 31 grudnia 2003 r. Nauczyciele, nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia na uczelni, urodzone w 1955 r. i wcześniej, będą mogli zaszczepić się w później.

Nauczyciele ze szkół i placówek rejestrowani byli przez dyrektorów za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej, natomiast nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia na uczelniach – za pośrednictwem systemu POL-on. Pracowników uczelni zgłaszali rektorzy uczelni i szkół wyższych.

W sobotę resort edukacji podał ostateczną liczbę zgłoszeń na szczepienia nauczycieli przeciw COVID-19. W sumie to prawie 545 tys. osób - podano.

Preparatem AstraZeneca szczepieni są nauczyciele do 65. roku życia i nauczyciele akademiccy. W czwartek PAP zapoznała się ze stanowiskiem Rady Medycznej przy premierze w sprawie szczepionki AstryZeneki. Rada oceniła w dokumencie, że w świetle wyników nowych badań klinicznych stosowanie tego preparatu jest dopuszczalne u osób od 18. do 69. roku życia. Rada Medyczna rekomendowała dotychczas stosowanie tej szczepionki u osób od 18 do 65 lat.

Na polskim rynku znajdują się jeszcze dwa inne preparaty do szczepień: firm BioNTech/Pfizer i Moderna.