Wszystkie kampanie są realizowane przez duet MOOi Studio Szołucha / Małgorzata Lakowska. Sztandarowym projektem Fundacji jest akcja #Pomacajsie. Jest to cykl czarno-białych fotografii Pań doświadczonych rakiem piersi. Kampania ma za zadanie uświadomienie zdrowym osobom jak ważna jest troska o zdrowie i regularne samobadanie. Kolejnym projektem jest #BadajJAJKA – foto kampania skierowana do młodych mężczyzn, mająca na celu przełamanie tabu jakim jest badanie jąder. Pierwsza część kampanii została wyemitowana w listopadzie 2019 w ramach Movember #PacjntkaPacjentkom to projekt „pogadanek rakowych” dla pacjentek onkologicznych oraz ich bliskich, zrodzony z serca i chęci wsparcia oraz pomocy osobom dotkniętych chorobą.

Reklama

Fotografia mówi więcej niż 1000 słów. My też w to wierzymy i dlatego od ponad roku robimy nasze foto-kampanie. Pokazując zdjęcia i historie naszych bohaterek chcemy zwrócić uwagę m. in. na problem profilaktyki. Przez ostatnie 30 lat niemal dwukrotnie wzrosła zachorowalność u kobiet w wieku 20-49 lat. Wśród naszych Bohaterek są również bardzo młode osoby. Dlatego namawiamy dziewczyny, aby badały się od jak najmłodszych lat! Comiesięczna kontrola piersi powinna stać się naszym nawykiem a USG minimum raz w roku – tradycją!

Kampania #Pomacajsie to spontaniczna akcja dwóch fotografek z MOOi Studio, czyli duetu specjalizującego się w kobiecych aktach oraz bohaterki ich sesji. Postanowiłyśmy połączyć swoje siły, wykorzystać odwagę Agnieszki i stworzyć kampanię #pomacajsie. Naszą kampanią chcemy propagować profilaktykę, przypominać o regularnym badaniu się. Rak piersi dotyka coraz młodsze kobiety, ale wykryty we wczesnym stadium jest chorobą, którą można wyleczyć. Chcemy też zwrócić uwagę na kwestie związane z procesem rekonstrukcji, niestety nie wszystkie jego etapy i metody są refundowane. Jednak naszym głównym celem jest pokazanie, że utrata piersi to nie koniec kobiecości, że można być piękną także po chorobie.

#BadajJAJKA to obok projektu #pomacajsie druga foto - kampania. Akcja skierowana jest do młodych mężczyzn i ma na celu przełamanie tabu, jakim jest badanie jąder. Wbrew powszechnemu przekonaniu, nowotwory nie atakują wyłącznie osób starszych. Rak jądra to choroba przede wszystkim młodych mężczyzn pomiędzy 14 a 35 rokiem życia (70 proc. zachorowań). Jest to jednak nowotwór w 100 procentach wyleczalny - pod warunkiem, że zostanie wykryty odpowiednio wcześnie. Profilaktyka ratuje życie #BadajJAJKA . Listopad został uznany na całym świecie miesiącem solidarności z mężczyznami zmagającymi się z nowotworami gruczołu krokowego oraz rakiem jąder. Nie bez przyczyny również na ten miesiąc przypada akcja Movember (czyli Wąsopad) – kampania społeczna zapoczątkowana w Australii. Termin Movember powstał w wyniku połączenia dwóch wyrazów moustache (wąsy) oraz November (listopad). Głównym celem akcji jest zmiana oblicza męskiego zdrowia, natomiast wąsy, które przez twórców zostały ustanowione symbolem kampanii, mają ową zmianę oblicza symbolizować.

Latem 2020 odbyła się sesja młodzieży, wersja young skierowana do młodych osób. Zainspirowane młodymi uczestniczkami kampanii #Pomacajsie (najmłodsza Agnieszka ma 23 lata) i grafiką, którą dla naszej akcji zrobiła Matylda Damięcka, stworzyłyśmy cykl zdjęć. Foto-kampania skierowana jest przede wszystkim do osób młodych i jej głównym celem jest namawianie, przypominanie i uświadamianie jak ważna jest profilaktyka. W młodym wieku mało kto myśli o chorobie… i dobrze, po co martwić si na zapas 😊, ale na wyrobienie w sobie dobrych nawyków, czyli regularne, comiesięczne samobadanie nigdy nie jest za wcześnie. Po to ta kampania! Badajcie się, macajcie i cieszcie się życiem! A my naszymi zdjęciami będziemy o tym przypominać 😊.

Od 26 października do 25 listopada na stacji metra Wilanowska będzie można oglądać fotografie wykonane w ramach kampanii społecznej #Pomacajsie.