Wraz z nadchodzącą jesienią zbliżamy się do corocznego sezonu grypowego, a co za tym idzie wielu z nas, będzie zmagało się z gorączką, kaszlem czy bólem gardła, które mogą też przypominać objawy koronawirusa. Sprawia to, że coraz ważniejsze będzie zapewnienie możliwości szybkiego wykonywania testów w kierunku COVID-19, którego wiele symptomów przypomina grypę.

Polacy chcą robić więcej testów

Poczucie odpowiedzialności wśród społeczeństwa stale wzrasta, a placówki medyczne obserwują, że coraz częściej na testy zgłaszają się osoby z własnej inicjatywy – wracające z urlopów (z miejsc, gdzie odnotowano przyrost zakażeń koronawirusa) czy planujące spotkania z bliskimi w starszym wieku, którzy są w grupie ryzyka. Niektórzy decydują się także na badanie np. przed planowanym pójściem na wesele czy większą imprezą zamkniętą, by nie narażać zdrowia swojego, ani innych. Pacjenci badają się też… z ciekawości, ponieważ chcą wiedzieć, czy przez tych kilka miesięcy trwania epidemii, mieli już kontakt z wirusem.

- Wychodzimy naprzeciw potrzebom pacjentów i chcemy dać większej grupie społeczeństwa możliwość szybkiego wykonania badania w kierunku potwierdzenia obecności koronawirusa. Jako Centrum Medyczne Damiana wraz z Medicover Polska postanowiliśmy dotrzeć do pacjentów w największych miastach w Polsce. Już od października w wybranych lokalizacjach pojawią się specjalne mobilne laboratoria, w których wszystkie zainteresowane osoby będą mogły szybko, bezpiecznie i bez skierowania wykonać test na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Zwiększanie dostępności do testów, to jedno z głównych wyzwań stojących przed służbą zdrowia, dlatego z pełnym zaangażowaniem będziemy starali się realizować ten cel - mówi Marek Kubicki, Członek Zarządu w Centrum Medycznym Damiana

W jaki sposób można skorzystać z badania?

Z usługi skorzystać mogą wszystkie osoby indywidualne, ale także firmy, dla których mobilne laboratoria są odpowiedzią na stale rosnące zapotrzebowanie na wykonywanie testów. Firmy chcą w ten sposób zadbać o większe bezpieczeństwo swoich pracowników. Dostęp do szybkiej i precyzyjnej diagnostyki jest istotny również z przyczyn ekonomicznych – w kontekście uniknięcia kolejnego lockdownu czy przestoju w działaniu firm.

- Jednym z proponowanych przez nas badań jest badanie wykonywane jest metodą FRANKD. To genetyczny test przesiewowy, czyli nowy, szybki i skuteczny sposób wykrywania wirusa SARS-CoV-2, opracowany przez polskich naukowców z laboratorium GeneMe. Testy posiadają certyfikat CE IVD[1] i są zgodne z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Dodatni wynik testu przesiewowego FRANKD jest potwierdzany testem genetycznym RT-PCR, a do analizy wykorzystywany jest materiał pobrany podczas pierwszego wykonywania testu przesiewowego, dzięki czemu nie ma konieczności kolejnej wizyty pacjenta. Podkreślamy, iż jednocześnie u nas pacjent nie ponosi już ponownie kosztu wykonania testu. Natomiast ujemny wynik testu przesiewowego FRANKD nie wymaga potwierdzania testem genetycznym RT-PCR - mówi Dominika Korczak z Centrum Medycznego Damiana.

Punkty pobrań znajdują się w największych miastach w Polsce:

Gdańsk, plac Dwóch Miast 1,

Kraków, ul. Jasnogórska 1,

Lublin, ul. Konrada Wallenroda 4 c,

Łódź, Al. E. Rydza - Śmigłego 20,

Mysłowice, ul. Bernarda Świerczyny 1,

Poznań, ul Górecka 30,

Warszawa, al. Rzeczypospolitej 5,

Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 7 a

Na badanie należy się zapisać na określoną godzinę. W ten sposób zostaje ograniczony kontakt z innymi osobami podczas badania do niezbędnego minimum. Zapisy są prowadzone także online.