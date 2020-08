Zdrowie jest najważniejsze!

Piękne piersi to przede wszystkim zdrowe piersi! Wymagają one odpowiedniej profilaktyki. Po 20 roku życia każda kobieta powinna regularnie i samodzielnie badać własny biust. Najlepiej robić to pierwszego dnia po miesiączce. W przypadku Pań po przebytej menopauzie zaleca się badanie raz w miesiącu, w konkretny dzień.

Bardzo istotne jest również wykonywanie specjalnych badań diagnostycznych. Raz w roku każda kobieta między 20 a 40 rokiem życia powinna wykonać USG piersi. U starszych Pań, po 40 rż dodatkowo powinno robić się mammografię. Najlepiej, żeby takie badania wykonywał lekarz rodzinny, ginekolog bądź chirurg doświadczony w diagnostyce onkologicznej. Jeżeli pacjentka znajduje się w grupie ryzyka i jest genetycznie obciążona nowotworami piersi, powinna przeprowadzać kontrole co pół roku oraz regularnie wykonywać samobadanie.

– Guzek wykryty w odpowiednim momencie można bardzo łatwo wyciąć. Jeżeli pacjentka zaniedba regularne badania, nowotwór może się znacznie rozwinąć. Wtedy wycięcie lokalne nie zawsze jest możliwe i konieczna są bardziej rozległe mastektomie, które wiążą się z większym dyskomfortem psychicznym i fizyczny dla kobiety. Oczywiście wykonuje się mastektomie oszczędzające, a nawet po radykalnych można wykonać rekonstrukcję piersi, jednak nigdy nie będzie ona już piersią naturalną – wyjaśnia dr n. med. Rafał Pabiańczyk. – W samym Krakowie miesięcznie wykonuje się ponad 100 mastektomii! Aż tyle kobiet traci pierś zaledwie w jednym mieście. A jest to jedynie ułamek procentowy pacjentek, które nie są jeszcze zdiagnozowane. Dlatego tak ważne są profilaktyczne badania onkologiczne – dodaje specjalista SCM clinic.

Nosić stanik czy nie? Oto jest pytanie

W Internecie można spotkać się z różnymi opiniami na temat zabezpieczania biustu bielizną. Niektórzy twierdzą, że noszenie biustonosza pomaga w utrzymaniu kształtu piersi, za to inni uważają, że takie działanie rozleniwia mięśnie, przez co szybciej opadają.

Uroda biustu spada (i to dosłownie) z biegiem lat! Naciągnięcie piersi, które obserwujemy w pewnym wieku jest związane z grawitacją. Nasza skóra ma określoną wytrzymałość, dlatego biust, który jest większy, a przez to cięższy będzie ją mocniej ciągnął w dół, a przez to po prostu rozciągał.

Biustonosze zapobiegają nadmiernemu opadnięciu piersi oraz zapewniają kobiecie komfort (podtrzymując duży biust odbraczają kręgosłup). Według dr n. med. Rafała Pabiańczyka regularne noszenie odpowiedniej bielizny jest wskazane szczególnie u pacjentek o bardziej obfitym biuście, z wszczepionymi implantami oraz po zabiegach korygujących.

Najważniejsze jest, by biustonosz odpowiednio dopasować do rozmiaru piersi. Jeżeli ma on fiszbiny, brafitterka powinna pomóc dobrać go w taki sposób, by nie powodował żadnych otarć i nadmiernego ucisku. To jest z kolei szczególnie ważne dla zdrowia piersi! Kobiety z dużym biustem, są bardziej narażone na rozwój raka piersi, powinny wiec unikać wszelkich urazów biustu i za małej bielizny. Na okazję wykonywanej aktywności fizycznej warto mieć założony stanik sportowy z szerokim podparciem pod biustem, tak aby go dobrze amortyzował.

Inne zasady

Dodatkowo warto regularnie nawilżać i odżywiać skórę na piersiach kremami i balsamami. To zdecydowanie wpłynie na to, że skóra na nich będzie dłużej gładka. Aby była bardziej jędrna, a biust uniesiony, warto zadbać o mięśnie otaczające biust. Odpowiednie regularnie wykonywane ćwiczenia na pewno w tym pomogą.

Na zmiany wielkości biustu, a co za tym idzie ich urodę, a więc pełniejszy kształt i jędrność ma duży wpływ również nasza dieta. Jeśli kobieta tyje lub chudnie jego objętość także będzie się zmieniać. Warto więc zadbać o to, aby nie fundować sobie częstego wahania wagi, a starać się utrzymywać ją na odpowiednio stałym i jak najbardziej optymalnym dla nas poziomie.

Również mamy karmiące zaobserwują zachodzące zmiany w wyglądzie piersi. Biust w trakcie ciąży jest przygotowywany do laktacji, gruczoł więc rośnie, co wpływa znacząco na kształt piersi. U większości kobiet po zakończeniu okresu karmienia skóra na piersiach obkurcza się i wraca do formy sprzed ciąży. Jednak może się też zdarzyć, że po zmniejszeniu się gruczołu, skóra nie wróci do pierwotnego kształtu. Piersi stają się więc obwisłe i opadające, a w niektórych przypadkach mogą niestety wymagać korekcji chirurgicznej. Dobra wiadomość dla kobiet karmiących z kolei jest taka, że panie, które dużo karmiły piersią mają zmniejszone ryzyko rozwoju raka piersi.

Metody na pełne i piękne piersi

Jeżeli piersi są bardzo opadnięte, jedynym skutecznym sposobem na ich uniesienie jest chirurgia. Metody zachowawcze nie są w stanie przywrócić uprzedniego stanu skóry do tego stopnia, by biust się podniósł.

- Najprostszą, najmniej inwazyjną metodą, jeśli chodzi o ujędrnianie i unoszenie biustu jest ich korekta za pomocą przeszczepu tkanki tłuszczowej. Polega on na tym, że z jednego miejsca pobieramy tłuszcz (może być to brzuch, okolice lędźwiowe, bryczesy), który jest odpowiednio filtrowany. Następnie w czystej postaci jest przeszczepiany do piersi. Uzyskują one dzięki temu większą objętość, do dwóch rozmiarów w górę. Stają się więc bardziej pełne, a przez to unoszą się. Metoda nie pozostawia szpecących blizn, a przy okazji modeluje miejsce, z którego pobiera się tłuszcz. Czas gojenia po zabiegu wynosi 7-10 dni – tłumaczy chirurg plastyczny SCM clinic.

Druga metoda, na którą najczęściej decydują się kobiety to wszczepienie implantów. Wiąże się ona z nacięciami na skórze, odpreparowaniem mięśnia, włożeniem samego implantu, więc okres rekonwalescencji jest wydłużony do miesiąca po zabiegu. Z racji tego, że objętości implantów są różne, można dowolnie modyfikować rozmiar aż po naprawdę spektakularny. Piersi są na pewno bardziej jędrne po wszczepieniu implantów. Większość pacjentek decyduje się na tę metodę, ponieważ są szczupłe i mają za mało tłuszczu do ewentualnego przeszczepu. Obecnie jest to metoda bezpieczna. Silikon jest obojętny dla ciała, ma formę stałego żelu, więc nie może się wylać i spowodować infekcji, jak to bywało przy starszych generacjach implantów. Może się on jedynie przesunąć lub zniekształcić, jednak można to z łatwością poprawić chirurgicznie. Powikłania są rzadkością w przypadku tego zabiegu.

Niektóre pacjentki decydują się na metody łączone, czyli np. podniesienie piersi wraz z wszczepieniem implantu czy też przeszczepem tłuszczu. – Na tego rodzaju kombinację decydują się często pacjentki po ciąży. Pierś jest po karmieniu pusta, ponieważ gruczoł znacząco zmniejsza swoją objętość. Jeżeli dodatkowo kobieta jest szczupła i jej biust po prostu wisi, to samo podniesienie nie da oczekiwanego efektu. Ponieważ, mimo że pierś będzie na właściwym miejscu, to będzie dalej pusta w środku. Dlatego można wykonać podniesienie piersi z przeszczepem tłuszczu, albo z wszczepieniem implantu. To jest złożony i inwazyjny zabieg, ale jest najbardziej efektowny – mówi dr n. med. Rafał Pabiańczyk, chirurg plastyczny SCM clinic w Krakowie.