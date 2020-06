Specjaliści podnoszą, że badania profilaktyczne są konieczne w każdym wieku, a po ukończeniu 50 lat bezwzględnie obowiązkowe. Lekarze PPOZ zachęcają mężczyzn do przestrzegania podstawowego kalendarza badań.

O czym panowie nie powinni zapominać, szczególnie gdy skończą 50 lat? Raz w miesiącu powinni wykonać samobadanie jąder pod kątem określenia obecności wyczuwalnych guzków, a co pół roku kontrolę stomatologiczną połączona z czyszczeniem zębów z osadu.

Raz w roku warto – jak podnosi PPOZ – zrobić morfologię, OB, poziom glukozy we krwi, ogólne badanie moczu oraz ogólne badanie lekarskie u internisty, obejmujące m.in. pomiar ciśnienia tętniczego, obwodu w pasie, wagi i wzrostu. Nie należy zapominać o kontroli prostaty – badanie per rectum i oznaczenie antygenu PSA; badaniu okulistycznym – dno oka, kontrola wzroku, pomiar ciśnienia śródgałkowego i o USG jamy brzusznej.

Raz na rok, na dwa lata dobrze, aby mężczyźni zrobili badania hormonów tarczycy, a co dwa lata prześwietlenie płuc oraz lipidogram (badanie poziomu cholesterolu we krwi, określenie frakcji, badanie trójglicerydów).

Co 2, 3 lata można sprawdzić elektrokardiogram (EKG). Raz na 2, 3 lata dobrze zrobić badanie słuchu. Co trzy lata wskazane jest badanie jąder u urologa; badanie poziomu elektrolitów; oznaczenie stężenia androgenów. Co 5 lat wskazana jest kolonoskopia (badanie endoskopowe jelita grubego).

Dzień Ojca obchodzony jest 23 czerwca. Święto zainicjowane zostało przez Sonorę Dodd z Waszyngtonu, która w ten sposób chciała uhonorować swojego ojca Williama Smarta, weterana wojny secesyjnej. Po raz pierwszy obchodzone było w USA 19 czerwca 1910 roku. Pomysł obiegł cały świat.

Pierwszy polski Dzień Ojca obchodzono w 1965 roku. W niektórych krajach, według rzymskokatolickiej tradycji, Dzień Ojca jest obchodzony w dzień świętego Józefa, czyli 19 marca – tak jest np. we Włoszech, Portugalii i w Hiszpanii.