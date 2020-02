Reklama

Imuno – substancje aktywne, które zwiększają ochronę przed patogenami

Echipower™ - wysuszony sok z ziela jeżówki purpurowej (Echinacea purpurea) (2,4%β -1,2-D-fruktofuranozydów)

Ekstrakt z owoców dzikiej róży (Rosa canina) (70% witaminy C)

Cynk

Witamina D.

Szczególnie uważnie przyglądnijmy się właściwościom dzikiej róży i jeżówki purpurowej. Ponieważ jak udowodniły badania, jeżówka i witamina C połączone razem znacznie zmniejszają ryzyko wystąpienia infekcji.

Ekstrakt z owoców dzikiej róży

W świetle dzisiejszej wiedzy dzika róża zdetronizowała czarną porzeczkę… ma od niej aż 10 razy więcej witaminy C. Nie do przecenienia jest również fakt, że dzika róża to istna skarbnica dobroczynnych właściwości. Oprócz wspomnianej witaminy C, zawiera również witaminy B1, B2, E, K, kwas foliowy oraz flawonoidy i karotenoidy, które razem z witaminą C sprawiają, że dzika róża to znakomity antyoksydant.

Rola witaminy C w procesach immunologicznych

Witamina C wielu kojarzy się jako remedium na przeziębienie. To fakt, bo profilaktyczne zażywanie witaminy C zmniejsza ryzyko zachorowania na infekcję, zwłaszcza wśród osób żyjących w stresie i narażonych na niekorzystne warunki środowiska. Ale witamina C ma również inne właściwości. Ponieważ jako antyoksydant zwalcza wolne rodniki, działa ochronnie na błony komórkowe. Ponadto jest konieczna do syntezy przeciwciał (m.in. immunoglobulin), czyli specyficznych białek, do których wytwarzania dochodzi, gdy w organizmie pojawi się chorobotwórczy patogen.

Mocny efekt terapeutyczny otrzymamy łącząc moc witaminy C i jeżówki purpurowej, gdyż te składniki razem niezwykle skutecznie obniżają ryzyko infekcji.

W Imuno jeżówka purpurowa znajduje się w postaci zastrzeżonego ekstraktu - Echipower™. Dlaczego Echipower™ a nie „zwykły” ekstrakt z jeżówki? Po pierwsze Echipower ™ jest wytwarzany w taki sposób, by zapewnić mu optimum działania – czyli pochodzi z wyciskanego na zimno soku jeżówki purpurowej, co sprawia że substancje aktywne w niej zawarte pozostają niezwykle skuteczne. Po drugie tradycyjne, wzmacniające działanie Echinacei zawartej w Echipower™ zostało potwierdzone badaniami naukowymi. Sok ze świeżego ziela jeżówki zawiera fruktofuranozydy, flawonoidy (kwercetyna, kemoferol), pochodne kwasu kawowego, polisacharydy (kwas glukuronowy, arabinoza, galaktoza). Jak działa Echinacea? W organizmie człowieka za reakcję obronną przed chorobotwórczymi bakteriami i wirusami odpowiadają leukocyty, czyli krwinki białe. Jedną z ich umiejętności obronnych jest fagocytoza, niszczenie komórek patogenów. Jak potwierdzają badania, to właśnie substancje aktywne zawarte w jeżówce wpływają na nasilenie procesu fagocytozy i wydzielanie przez leukocyty substancji przeciwwirusowych (m.in. interferon). Dlatego jeżówkę uważamy za jedną z najbardziej skutecznych, naturalnych substancji, które podnoszą odporność organizmu.

Suplement diety zwiększający odporność – kiedy warto po niego sięgnąć?

Zawsze trzeba mieć na uwadze fakt, że żaden nawet najlepszy suplement nie zastąpi prawidłowej diety. Dlatego warto zadbać o obecność w diecie świeżych warzyw i owoców, pełnoziarnistych produktów, tłuszczy roślinnych i odrobiny ruchu. No i na koniec wszystko uzupełnić odpowiednim, naturalnym suplementem diety, np. Imuno.