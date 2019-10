- Dla wielu osób może być to zaskoczeniem, ale prawidłowe mycie zębów wcale nie jest tak proste i oczywiste, jak się wydaje. Nawet jeśli myjemy je dwa razy dziennie, może się okazać, że to nie wystarczy do zachowania zdrowych zębów i dziąseł. Dlaczego? Bo samo szczotkowanie to trochę za mało. Liczy się także odpowiedni czas mycia zębów, dokładne oczyszczanie przestrzeni międzyzębowych, używanie nici dentystycznej a także stan naszej szczoteczki do zębów, której na co dzień używamy. Jeśli więc myjemy zęby za krótko i niedokładnie, prędzej czy później na naszych zębach mogą pojawić się nieestetyczne przebarwienia, a np. na styku zębów – co gorsze – próchnica, której gołym okiem nie da się wychwycić - tłumaczy lek. dent. Filip Felbór z Medicover Stomatologia Wołoska.

Nie tylko pasta. Czego jeszcze użyć do higieny jamy ustnej?

Zęby najlepiej myć dwa razy dziennie – rano po posiłku i wieczorem przed pójściem spać. Szczotkować powinniśmy przez minimum dwie minuty, wykonując szczoteczką ruchy wymiatające – w kierunku od dziąsła do zęba. Szczoteczkę należy tylko delikatnie dociskać do powierzchni zęba (szybko niszczące się włosie szczoteczki oznacza, że używamy zbyt dużo siły co negatywnie wpływa na zęby i dziąsła). Należy jednak pamiętać, że to nie koniec. Bardzo istotne jest także regularne używanie nici dentystycznej, która pomaga oczyścić przestrzenie na styku zębów. Tam bowiem może powstawać groźna próchnica, której nie widać gołym okiem. Niestety, jak wskazuje przeprowadzone przez Medicover Stomatologia badanie – tylko 30 proc. osób używa nici dentystycznej.

Obecnie, zamiast nici możemy też stosować mini szczoteczek, które służą właśnie usuwaniu bakterii i resztek pokarmu spomiędzy zębów. Dodatkowo, nie zapominajmy o dokładnym oczyszczaniu języka – najlepiej specjalną skrobaczką, a także o używaniu płynu do płukania jamy ustnej. W ten sposób będziemy mieć pewność, że o nasze zęby dbamy w prawidłowy sposób.

Pokaż mi swoją szczoteczkę do zębów...

Poza opanowaniem poprawnej techniki szczotkowania zębów powinniśmy też zadbać o samą szczoteczkę do zębów. Według wszelkich zaleceń stomatologów – z czego niestety wciąż niewiele osób zdaje sobie sprawę, powinniśmy ją wymieniać co 3 miesiące oraz po każdej przebytej chorobie zębów i dziąseł (uwaga – po przebytej chorobie samo wyparzenie może nie być wystarczające i może spowodować nawrót choroby, np. w przypadku kandydiazy – grzybicy jamy ustnej). Ale czy zawsze stosujemy się do tych zasad? Jak wynika z przeprowadzonego przez Medicover Stomatologia badania pt. „Higiena, leczenie i profilaktyka jamy ustnej u dzieci”, 13 proc. rodziców wymienia swoją szczoteczkę co miesiąc, a 58 proc. co trzy miesiące. Aż 92 proc. badanych deklaruje, że głównym powodem jej wymiany jest zużycie.

Nie bez znaczenia jest także odpowiedni stopień twardości włosia. Jak wynika z badania Medicover Stomatologia, aż 70% osób wybiera tę średnio twardą. Pamiętajmy jednak, że to nie zawsze oznacza najlepszą opcję. O radę w tej kwestii najlepiej zapytać podczas kolejnej wizyty lekarza stomatologa (np. periodontologa, specjalisty zajmującego się chorobami tkanek bezpośrednio otaczających ząb), który podpowie nam, jaki rodzaj szczoteczki w naszym przypadku sprawdzi się najlepiej (dzięki czemu unikniemy uszkodzeń tzw. tkanek miękkich i nadmiernego starcia zębów). Lekarz może doradzić również stosowanie szczoteczki elektrycznej lub sonicznej, pozwalającej na dokładniejsze doczyszczanie zębów w porównaniu ze szczoteczkami manualnymi.

Dodatkowo, nową szczoteczkę, przed pierwszym zastosowaniem powinniśmy wyparzyć wrzątkiem, a następnie powtarzać taką dezynfekcję przynajmniej raz w tygodniu.

Kluczowe jest także dbanie o czystość włosia, dlatego przed każdym użyciem należy zwilżyć je wodą, a po myciu zębów dokładnie wypłukać i usunąć z niego resztki pasty czy pokarmu. Szczoteczka powinna też swobodnie wysychać, dlatego nie zamykajmy jej w szczelnych pojemnikach bez dostępu powietrza.

Regularna i dokładna higiena jamy ustnej to pierwszy, podstawowy krok. Przy tym pamiętajmy także, że aby cieszyć się pięknym i zdrowym uśmiechem niezbędne są wizyty kontrolne u dentysty. Taki przegląd jamy ustnej najlepiej wykonywać raz na pół roku. Doświadczony stomatolog, przy użyciu zaawansowanych narzędzi diagnostycznych, będzie w stanie wychwycić ewentualną próchnicę lub inne nieprawidłowości na wczesnym etapie i szybko się z nimi rozprawić.