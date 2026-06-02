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Nowotwory coraz częściej uderzają w osoby aktywne zawodowo. Rak nie czeka na wolny termin, a Polacy wciąż unikają profilaktyki

Ewa Kranz
Ewa KranzAutorka specjalizująca się w tworzeniu i redagowaniu treści dotyczących zdrowia
wczoraj, 21:32
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Rak nie czeka na wolny termin. Polacy wciąż unikają profilaktyki, a nowotwory coraz częściej uderzają w osoby aktywne zawodowo/shutterstock
185 tys. nowych diagnoz nowotworowych rocznie, blisko 100 tys. zgonów i miliony osób, które nadal odkładają badania „na później”. Polska zmaga się z narastającym kryzysem onkologicznym, a choroby nowotworowe coraz częściej dotyczą osób aktywnych zawodowo. Eksperci zwracają uwagę, że jednym z miejsc, które mogą realnie zwiększyć poziom profilaktyki, jest… miejsce pracy.

Od 4 do 24 czerwca obchodzone są Dni Walki z Rakiem - inicjatywa mająca przypominać, że nowotwór wykryty odpowiednio wcześnie nie musi oznaczać wyroku. Problem w tym, że wielu Polaków wciąż nie korzysta z regularnej diagnostyki, a choroba zyskuje czas, którego później może zabraknąć.

Nowotwory w Polsce: liczba zachorowań stale rośnie

Skala problemu onkologicznego w Polsce z roku na rok rośnie. Według najnowszych danych rocznie diagnozowanych jest już około 185 tys. nowych przypadków nowotworów, a liczba zgonów związanych z chorobami onkologicznymi zbliża się do 100 tys. rocznie. Za tymi liczbami kryje się nie tylko ogromne obciążenie dla systemu ochrony zdrowia, ale również coraz większy problem społeczny i gospodarczy. Każdego dnia setki osób słyszą diagnozę, która zmienia ich życie zawodowe, rodzinne i finansowe. Eksperci podkreślają jednak, że walka z rakiem nie zaczyna się w gabinecie onkologa. Zaczyna się znacznie wcześniej - na etapie profilaktyki i regularnych badań.

Profilaktyka zdrowotna? W Polsce nadal działa głównie na zasadzie „zrób to sam”

Choć świadomość zdrowotna społeczeństwa stopniowo rośnie, profilaktyka wciąż pozostaje obszarem mocno zindywidualizowanym. To pacjent musi pamiętać o badaniach, znaleźć wolny termin, zaplanować wizytę i zmobilizować się do działania. W praktyce oznacza to, że zdrowie bardzo często przegrywa z codziennością. Nadmiar obowiązków, szybkie tempo życia, presja zawodowa i brak czasu skutecznie wypychają badania profilaktyczne poza listę priorytetów. Skutki są widoczne w danych. Znaczna część Polaków nie wykonuje regularnych badań kontrolnych, a część nie korzysta z profilaktyki praktycznie wcale. W przypadku nowotworów takie opóźnienia mogą mieć szczególnie poważne konsekwencje, ponieważ wiele chorób onkologicznych przez długi czas rozwija się bez wyraźnych objawów.

Rak coraz częściej dotyka osoby aktywne zawodowo

Nowotwory przestają być problemem kojarzonym wyłącznie ze starszym wiekiem. Coraz częściej diagnozowane są u osób znajdujących się w pełni aktywności zawodowej - pracowników, specjalistów, menedżerów i liderów zespołów. To zmienia perspektywę patrzenia na profilaktykę zdrowotną. Choroba onkologiczna nie wpływa już wyłącznie na jednostkę i jej rodzinę. Coraz mocniej oddziałuje również na funkcjonowanie organizacji, rynku pracy i efektywność przedsiębiorstw. Długotrwałe leczenie, absencje zdrowotne, reorganizacja obowiązków i konieczność zastępowania kluczowych pracowników stają się realnym wyzwaniem dla pracodawców. Jednocześnie wiele firm nadal traktuje działania profilaktyczne jako benefit dodatkowy, a nie element długofalowej strategii zarządzania zdrowiem pracowników.

Miejsce pracy może stać się nowym frontem walki z rakiem

Coraz częściej eksperci wskazują, że skuteczniejsza profilaktyka może wymagać zmiany podejścia. Zamiast oczekiwać, że pracownik sam znajdzie czas na diagnostykę, warto przenieść część badań tam, gdzie spędza znaczną część dnia - do miejsca pracy. To rozwiązanie może okazać się szczególnie skuteczne w eliminowaniu jednej z największych barier profilaktyki: braku czasu i odkładania badań na nieokreśloną przyszłość. Badania organizowane bezpośrednio w środowisku zawodowym zwiększają dostępność diagnostyki, skracają drogę do konsultacji medycznej i ułatwiają podjęcie pierwszego kroku, który dla wielu osób bywa najtrudniejszy. Dla pracowników oznacza to łatwiejszy dostęp do kontroli zdrowia. Dla pracodawców - większą przewidywalność, ograniczenie ryzyka nagłych absencji i budowanie bardziej odpornej organizacji.

Wyniki badań profilaktycznych pracowników pokazują niepokojącą skalę ukrytych problemów zdrowotnych

Dane dotyczące badań profilaktycznych wykonywanych w miejscu pracy wskazują na zjawisko, którego nie można ignorować. Znaczna część badanych pracowników wymaga dalszej obserwacji lub dodatkowej diagnostyki, mimo że wcześniej funkcjonowała normalnie i nie zgłaszała poważniejszych problemów zdrowotnych. To ważny sygnał pokazujący, jak wiele potencjalnych zagrożeń zdrowotnych pozostaje niezauważonych wśród osób aktywnych zawodowo. W przypadku chorób nowotworowych wczesne wykrycie ma kluczowe znaczenie. Im szybciej zostaną zauważone nieprawidłowości, tym większe są możliwości skutecznego leczenia i ograniczenia długoterminowych skutków zdrowotnych.

Rak rozwija się po cichu. Badania odbierają mu tę przewagę

Nowotwory nie zawsze dają wyraźne sygnały ostrzegawcze. Często rozwijają się stopniowo, bez bólu i bez objawów, które skłoniłyby do szybkiej konsultacji lekarskiej. To właśnie dlatego profilaktyka pozostaje jednym z najskuteczniejszych narzędzi w walce z chorobami onkologicznymi. Rosnąca liczba zachorowań pokazuje, że dotychczasowy model oparty wyłącznie na indywidualnej odpowiedzialności może nie wystarczać. Potrzebne są rozwiązania, które realnie ułatwią ludziom wykonywanie badań i uczynią profilaktykę bardziej dostępną. Miejsce pracy może odegrać w tym procesie ważną rolę. Nie jako zastępstwo systemu ochrony zdrowia, ale jako przestrzeń wspierająca regularne dbanie o zdrowie. Bo rak najbardziej lubi brak kontroli. Badania profilaktyczne skutecznie odbierają mu tę przewagę.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: raknowotwórprofilaktyka
Ewa Kranz
Ewa Kranz
Autorka specjalizująca się w tworzeniu i redagowaniu treści dotyczących zdrowia
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