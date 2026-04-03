Komu pracodawca może zabronić wyjścia w czasie przerwy na papierosa? Przepisy są w tym zakresie jasne

Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
3 kwietnia 2026, 00:00
Komu pracodawca może zabronić wyjścia w czasie przerwy na papierosa? Przepisy są w tym zakresie jasne
Komu pracodawca może zabronić wyjścia w czasie przerwy na papierosa? Przepisy są w tym zakresie jasne/ShutterStock
Czy pracodawca może ingerować w to, jak pracownik spędza przerwę w pracy? Przepisy jasno regulują prawa i obowiązki stron stosunku pracy. I choć w wielu miejscach pracy ścisłe regulowanie zasad pobytu na terenie zakładu pracy nie jest konieczne, a pracodawcy z niego rezygnują, to nie oznacza to, że przepisy zabraniają im wprowadzania tego rodzaju procedur.

Palenie bywa źródłem konfliktów

Palenie wyrobów tytoniowych bywa źródłem problemów i konfliktów. Najlepiej ilustrują to wciąż żywe spory dotyczące palenia w miejscach publicznych i częściach wspólnych budynków wielomieszkaniowych. Utrudnienia nie omijają też miejsc pracy. W praktyce zatrudnianie palaczy bywa wyjątkowo kłopotliwe. Zgodnie z art. 5 ustawy z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych m.in. w pomieszczeniach zakładów pracy. Jednocześnie pracodawcy nie mają już obecnie obowiązków organizowania w zakładach palarni i mogą wprowadzić zakaz palenia nie tylko w pomieszczeniach, ale nawet na terenie całego zakładu pracy. Jakie pociąga to za sobą konsekwencje? Czy pracodawca może zabronić pracownikom wyjścia z zakładu w czasie przerwy w celu zapalenia papierosa?

Pracodawca może zabronić wyjścia w czasie przerwy na papierosa

W tym zakresie wiele zależy od regulaminu pracy. Na gruncie obowiązujących przepisów czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy (art. 128 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy). Przysługująca mu przerwa w pracy, która jest wliczana do czasu pracy nie jest wyjątkiem. Bardzo często pracodawcy nie mają potrzeby ingerowania w to, jak pracownicy wykorzystują czas przeznaczony na przerwę i jeśli ci przestrzegają organizacji pracy, to po prostu w ogóle nie poświęcają temu dodatkowej uwagi. Jednak w niektórych przypadkach z uwagi na organizację pracy czy względy technologiczne, wyjście poza teren zakładu jest niedopuszczalne, a pracodawca ściśle reguluje to, w jakim miejscu pracownicy mają spędzać czas w czasie przerwy. Wprowadzanie takich ograniczeń jest zgodne z obowiązującymi przepisami i w pełni dopuszczalne, a w konsekwencji może oznaczać, że wyjście na papierosa w czasie pracy okaże się w danym zakładzie po prostu niemożliwe i będzie to w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami.

Podstawa prawa

art. 128 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 277)

Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
"Cywile ucierpią jako pierwsi". Ostra reakcja na słowa Trumpa
Chiny i Rosja łączą siły. Chcą złagodzić napięcia na Bliskim Wschodzie
Epic Games rozdaje gry za darmo. Tylko do 9 kwietnia zgarniesz dwa tytuły, a potem wchodzi kolejny gratis
