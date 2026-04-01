Nowe wytyczne dotyczące cholesterolu 2026 – co zmienia się w profilaktyce chorób serca?

Najważniejsze zmiany w nowych wytycznych

Nowe zalecenia koncentrują się przede wszystkim na:

wcześniejszym wykrywaniu zaburzeń lipidowych

dokładniejszej ocenie indywidualnego ryzyka sercowo-naczyniowego

skuteczniejszym obniżaniu poziomu „złego” cholesterolu LDL

uwzględnianiu dodatkowych czynników ryzyka, w tym genetycznych i metabolicznych

Eksperci podkreślają, że kluczowe znaczenie ma odejście od reaktywnego leczenia na rzecz proaktywnej profilaktyki już we wczesnym etapie życia.

Cholesterol LDL – im niższy, tym lepiej

Cholesterol LDL (lipoproteiny o niskiej gęstości) pozostaje jednym z najważniejszych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca, udar mózgu, niewydolność serca. Nowe wytyczne jasno wskazują, że obniżanie poziomu LDL-C znacząco zmniejsza ryzyko tych schorzeń.

Zalecane poziomy LDL-C:

< 100 mg/dL – osoby bez chorób serca

< 70 mg/dL – osoby z umiarkowanym ryzykiem

< 55 mg/dL – osoby z wysokim ryzykiem

Wcześniejsze badania – nawet u dzieci

Jedną z kluczowych zmian jest rekomendacja wcześniejszych badań przesiewowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na osoby:

z rodzinną historią chorób serca

z podejrzeniem hipercholesterolemii rodzinnej

z chorobami przewlekłymi (np. reumatoidalne zapalenie stawów, cukrzyca)

W przypadku hipercholesterolemii rodzinnej zaleca się rozpoczęcie badań już około 9. roku życia (lub wcześniej).

Nowe podejście do oceny ryzyka

Wytyczne wprowadzają nowy kalkulator ryzyka – PREVENT, który ocenia ryzyko zawału i udaru w perspektywie 10 i 30 lat i może być stosowany już od 30. roku życia, uwzględnia dodatkowe czynniki, takie jak: poziom cukru we krwi, funkcja nerek, stan zapalny organizmu. To duży krok w kierunku bardziej precyzyjnej i indywidualnej oceny pacjenta.

Nowe czynniki ryzyka, które trzeba brać pod uwagę

Wytyczne rozszerzają listę tzw. „czynników zwiększających ryzyko”, w tym: podwyższony poziom lipoproteiny(a) – Lp(a), wysokie stężenie hsCRP (marker stanu zapalnego), powikłania ciąży (np. stan przedrzucawkowy, cukrzyca ciążowa), wczesna menopauza, obciążenia rodzinne, pochodzenie etniczne. Dodatkowo zaleca się częstsze wykorzystanie tomografii tętnic wieńcowych (CAC) w celu wykrycia blaszek miażdżycowych.

Styl życia nadal podstawą profilaktyki

Pomimo postępu w diagnostyce i leczeniu, eksperci podkreślają, że fundamentem zdrowia serca pozostają zdrowa dieta, regularna aktywność fizyczna, unikanie palenia tytoniu, odpowiednia ilość snu, utrzymanie prawidłowej masy ciała.

Szacuje się, że 80–90% chorób sercowo-naczyniowych wiąże się z modyfikowalnymi czynnikami ryzyka, dlatego zmiana stylu życia jest kluczowa.

Nowoczesne leczenie – nie tylko statyny

Wytyczne uwzględniają również aktualne możliwości terapeutyczne. Oprócz statyn, stosuje się:

ezetymib

kwas bempedowy

przeciwciała monoklonalne PCSK9

Te ostatnie są szczególnie pomocne u pacjentów niewystarczająco reagujących na statyny, wymagających terapii skojarzonej.

Źródło: Johns Hopkins University