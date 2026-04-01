Nowe wytyczne dotyczące cholesterolu 2026 – co zmienia się w profilaktyce chorób serca?

Najważniejsze zmiany w nowych wytycznych
Nowe zalecenia koncentrują się przede wszystkim na:
- wcześniejszym wykrywaniu zaburzeń lipidowych
- dokładniejszej ocenie indywidualnego ryzyka sercowo-naczyniowego
- skuteczniejszym obniżaniu poziomu „złego” cholesterolu LDL
- uwzględnianiu dodatkowych czynników ryzyka, w tym genetycznych i metabolicznych
Eksperci podkreślają, że kluczowe znaczenie ma odejście od reaktywnego leczenia na rzecz proaktywnej profilaktyki już we wczesnym etapie życia.
Cholesterol LDL – im niższy, tym lepiej
Cholesterol LDL (lipoproteiny o niskiej gęstości) pozostaje jednym z najważniejszych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca, udar mózgu, niewydolność serca. Nowe wytyczne jasno wskazują, że obniżanie poziomu LDL-C znacząco zmniejsza ryzyko tych schorzeń.
Zalecane poziomy LDL-C:
- < 100 mg/dL – osoby bez chorób serca
- < 70 mg/dL – osoby z umiarkowanym ryzykiem
- < 55 mg/dL – osoby z wysokim ryzykiem
Wcześniejsze badania – nawet u dzieci
Jedną z kluczowych zmian jest rekomendacja wcześniejszych badań przesiewowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na osoby:
- z rodzinną historią chorób serca
- z podejrzeniem hipercholesterolemii rodzinnej
- z chorobami przewlekłymi (np. reumatoidalne zapalenie stawów, cukrzyca)
W przypadku hipercholesterolemii rodzinnej zaleca się rozpoczęcie badań już około 9. roku życia (lub wcześniej).
Nowe podejście do oceny ryzyka
Wytyczne wprowadzają nowy kalkulator ryzyka – PREVENT, który ocenia ryzyko zawału i udaru w perspektywie 10 i 30 lat i może być stosowany już od 30. roku życia, uwzględnia dodatkowe czynniki, takie jak: poziom cukru we krwi, funkcja nerek, stan zapalny organizmu. To duży krok w kierunku bardziej precyzyjnej i indywidualnej oceny pacjenta.
Nowe czynniki ryzyka, które trzeba brać pod uwagę
Wytyczne rozszerzają listę tzw. „czynników zwiększających ryzyko”, w tym: podwyższony poziom lipoproteiny(a) – Lp(a), wysokie stężenie hsCRP (marker stanu zapalnego), powikłania ciąży (np. stan przedrzucawkowy, cukrzyca ciążowa), wczesna menopauza, obciążenia rodzinne, pochodzenie etniczne. Dodatkowo zaleca się częstsze wykorzystanie tomografii tętnic wieńcowych (CAC) w celu wykrycia blaszek miażdżycowych.
Styl życia nadal podstawą profilaktyki
Pomimo postępu w diagnostyce i leczeniu, eksperci podkreślają, że fundamentem zdrowia serca pozostają zdrowa dieta, regularna aktywność fizyczna, unikanie palenia tytoniu, odpowiednia ilość snu, utrzymanie prawidłowej masy ciała.
Szacuje się, że 80–90% chorób sercowo-naczyniowych wiąże się z modyfikowalnymi czynnikami ryzyka, dlatego zmiana stylu życia jest kluczowa.
Nowoczesne leczenie – nie tylko statyny
Wytyczne uwzględniają również aktualne możliwości terapeutyczne. Oprócz statyn, stosuje się:
- ezetymib
- kwas bempedowy
- przeciwciała monoklonalne PCSK9
Te ostatnie są szczególnie pomocne u pacjentów niewystarczająco reagujących na statyny, wymagających terapii skojarzonej.
Źródło: Johns Hopkins University