Światło słoneczne - naturalny impuls dla mózgu i nastroju. Najważniejszym wiosennym czynnikiem wpływającym na nasze samopoczucie jest światło dzienne. Gdy dni stają się dłuższe, do oczu dociera więcej światła, co uruchamia serię procesów hormonalnych: - szyszynka produkuje mniej melatoniny - hormonu snu wywołującego zmęczenie, - zwiększa się produkcja serotoniny, czyli „hormonu szczęścia”, - poprawia się czujność, koncentracja i stabilność nastroju. Nie potrzeba upałów, by poczuć ten efekt - wystarczy jasne światło. Dlatego możemy doświadczać poprawy nastroju nawet w chłodne, ale słoneczne dni.

Psychologiczna magia wiosny - dlaczego „otwieramy się” wraz z naturą

Psychologowie podkreślają, że nasz mózg reaguje nie tylko na światło. Cała wiosenna sceneria - barwy drzew, zapach ziemi, brzęczenie owadów, śpiew ptaków - aktywuje w nas wspomnienia i emocje gromadzone latami. Wiosna kojarzy nam się z odrodzeniem, lekkością i świeżym początkiem. To dlatego częściej czujemy: motywację do działania, chęć ruchu i spędzania czasu na zewnątrz, potrzebę kontaktu z innymi ludźmi. Nawet krótki spacer, wyjrzenie przez okno czy kontakt z zielenią pozwala obniżyć poziom stresu i poprawić nastrój.

Reklama

Kolory, zapachy, słońce i wspomnienia - wiosenne bodźce, które działają podskórnie

Reklama

Wiosenne powietrze nie zawsze pachnie „słodko” - często jest wręcz ziemiste i wilgotne. To jednak właśnie te sygnały nasz mózg odczytuje jako zapowiedź zmian, bo wiążą się one z przeszłymi doświadczeniami: pojawieniem się krokusów, pierwszymi ciepłymi dniami, pierwszymi spotkaniami na świeżym powietrzu. Te bodźce trafiają do układu limbicznego, czyli centrum emocji i pamięci. Dlatego wiosna potrafi uruchomić: przypływ sentymentalnych wspomnień, skojarzeń z dzieciństwem, pozytywne nastawienie i ekscytację. To również okres, gdy ludzie ubierają się lżej i kolorowej, co dodatkowo pobudza naszą energię i pewność siebie.

Zmiany hormonalne - wiosenny „reset” organizmu

Wiosna ma wyraźny wpływ na nasze hormony. Dane medyczne pokazują, że w pierwszych miesiącach roku wzrasta poziom: testosteronu, estradiolu, niektórych hormonów tarczycy. To tak zwany „sezonowy zegar hormonalny”. Organizm naturalnie przełącza się w tryb większej aktywności, co zwiększa: popęd seksualny, chęć podejmowania wyzwań, poziom energii, motywację. Wbrew legendom nie oznacza to jednak, że ludzie częściej łączą się w pary właśnie wiosną. Analizy dat urodzeń pokazują, że najwięcej dzieci rodzi się… we wrześniu, co oznacza, że poczęcia częściej mają miejsce w zimowych miesiącach.

Wiosną zaczynamy ponownie syntetyzować w skórze witaminę D, która jest kluczowa dla odporności i energii. Jej niedobór bywa kojarzony ze zmęczeniem czy spadkiem nastroju, jednak badacze podkreślają, że nie ma jednoznacznych dowodów, że witamina D wpływa na wiosenną „euforię” a jej poziom wzrasta dopiero po regularnej ekspozycji na słońce. Dlatego pierwsze cieplejsze tygodnie nie wynikają jeszcze z szybkiego uzupełnienia witaminy D, lecz raczej z innych mechanizmów hormonalnych i psychologicznych.

Wiosenne zmęczenie - mit czy rzeczywistość

Choć wiele osób deklaruje ospałość na przełomie zimy i wiosny, naukowcy podchodzą do zjawiska wiosennego zmęczenia sceptycznie. Do tej pory nie udało się potwierdzić jego istnienia w badaniach. Skąd zatem więc bierze się to uczucie? Tu odpowiedz jest prosta: zimą gromadzimy deficyt snu i energii związany z siedzącym trybem życia i brakiem ruchu na świeżym powietrzu.

Wiosna działa na nas wielowymiarowo: biologicznie, hormonalnie, psychologicznie i emocjonalnie. Więcej słońca, kontakt z naturą, dłuższe dni i odradzające się życie wpływają na nasz mózg, hormony i samopoczucie. To czas lekkości, nowych energii, ale też wyzwań związanych z adaptacją organizmu do zmian. Kluczem jest obserwowanie siebie i korzystanie z naturalnych zasobów, jakie daje ta pora roku: ruch, światło, świeże powietrze i odpoczynek.