Pająki z rodziny skakunowatych tracą wzrok w okresach głodu. Wyniki badań powinny pomóc w zrozumieniu, jaką rolę może odgrywać dieta w procesie zwyrodnieniowym plamki żółtej w ludzkim oku.

Jak dowiedli biolodzy z University of Cincinnati (USA), u głodujących pająków giną komórki światłoczułe w oczach. Odkrycia dokonali przypadkowo, badając siatkówkę oczu schwytanych na wolności pająków.

U niektórych dostrzegli czarne kropki, które oznaczają ubytek fotoreceptorów. Dalsze badania pod mikroskopem elektronowym wykazały, że komórki obumarły.

Naukowcy są przekonani, że pająki mogą być dobrym modelem do badania zmian zwyrodnieniowych w ludzkim oku.

W trakcie eksperymentów wykazano, że za degenerację komórek światłoczułych odpowiada odżywianie się. Pająki podzielono na dwie grupy, jedną karmiono odpowiednio, druga był niedożywiona. W drugiej grupie zaobserwowano następnie ubytek komórek światłoczułych na siatkówce w miejscu ich największego zagęszczenia.

Zdaniem naukowców miejsce to jest funkcjonalnym odpowiednikiem ludzkiej plamki żółtej. Zwyrodnienie plamki, czyli centralnej części siatkówki odpowiadającej za ostre widzenie, to jedna z najczęstszych chorób oczu po 50. roku życia. Może doprowadzić do całkowitej utraty wzroku.