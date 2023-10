Dzięki temu mogą spowalniać lub zapobiegać utracie wzroku z powodu zwyrodnienia plamki żółtej (AMD) związanego z wiekiem.

Co to AMD, zwyrodnienie plamki żółtej?

AMD jest to postępująca choroba polegająca na uszkodzeniu plamki żółtej, czyli centralnej części siatkówki oka odpowiedzialnej za wyraźne widzenie. Jest to wiodąca przyczyna utraty wzroku u osób w podeszłym wieku. Do jej rozwoju przyczynia się w dużym stopniu stres oksydacyjny - oddziaływanie wolnych rodników tlenowych na siatkówkę.

W AMD dochodzi do uszkodzenia komórek nabłonka barwnikowego siatkówki (retinal pigment epithelium cells - RPE), które są odpowiedzialne za utrzymywanie przy życiu fotoreceptorów, tj. komórek światłoczułych siatkówki, kluczowych w procesie widzenia. W rozwoju choroby udział ma m.in. odkładanie się w komórkach RPE złogów lipofuscyny, będącej produktem ubocznym metabolizmu.

Naukowcy z Fordham University w Nowym Jorku prowadzili doświadczenia na myszach mających predyspozycję do rozwoju uszkodzenia siatkówki w starszym wieku (w dużym stopniu w podobny sposób, jak ma to miejsce u ludzi). Część gryzoni otrzymywała dietę bogatą w winogrona, część miała dodawaną do pożywienia luteinę (żółty barwnik roślinny, który neutralizuje wolne rodniki), a części podawano standardową dietę.

Okazało się, że dieta wzbogacona w winogrona chroniła myszy przed uszkodzeniem siatkówki pod wpływem wolnych rodników, dzięki czemu zapobiegała u nich ślepocie. I choć suplementacja luteiną również dawała efekty, to były one wyraźnie mniejsze.

Analiza wykazała, że u myszy na diecie z dodatkiem winogron znacznie zmniejszało się odkładanie lipofuscyny w komórkach RPE, co zapobiegało ich uszkodzeniu. Dzięki temu te ważne komórki mogły funkcjonować optymalnie.

Ochronne działanie winogron w tym badaniu było niezwykłe i przynosiło korzyści dla wzroku w starszym wieku, nawet gdy winogrona były konsumowane wyłącznie w młodości – skomentowała główna autorka pracy dr Silvia Finnemann z Fordham University w Nowym Jorku.

Zdaniem specjalistki badanie to potwierdza, że utrata wzroku związana z wiekiem jest skutkiem kumulującego się w czasie stresu, który wywołują wolne rodniki tlenowe.

Stosowanie w ciągu życia diety wzbogaconej w naturalne przeciwutleniacze, takie jakie znajdują się w winogronach, wydaje się mieć bezpośredni korzystny wpływ na RPE oraz zdrowie i funkcjonowanie siatkówki – dodała dr Finnemann.