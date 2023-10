Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet. W początkowym okresie nie daje żadnych objawów. Wcześnie wykryty jest niemal w 100 proc. uleczalny. Badaj się systematycznie i nie dopuść do rozwoju choroby - wskazuje NFZ.

Podaje, że w przypadku raka piersi trudno mówić o konkretnych przyczynach jego powstawania. Istnieją czynniki, które mogą przyczyniać się do wzrostu ryzyka zachorowania. Zadbaj o profilaktykę szczególnie jeśli: jesteś kobietą (choć rak piersi może pojawić się również u mężczyzn); masz uwarunkowania genetyczne i w Twojej rodzinie ktoś chorował; miałaś wcześnie pierwszą miesiączkę lub późno menopauzę; masz ponad 50 lat; późno urodziłaś pierwsze dziecko - czytamy.

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. W Polsce odpowiada za 24 proc. zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet i jest przyczyną ok. 15 proc. zgonów z powodu chorób nowotworowych - wskazuje onkolog kliniczny z Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie dr n. med. Roman Dubiański w filmie na kanale YouTube Akademia NFZ https://www.youtube.com/watch?v=SaSAWr5JckI&t=1s. Mówi w nim m.in. jakie zmiany na piersi mogą zaniepokoić, jak prawidłowo wykonywać samobadanie i kiedy wykonać mammografię.

W Polsce rozpoznaje się rocznie ok. 20 tys. raków piersi. To bardzo dużo - poinformował dr Dubiański. - Rak piersi występuje we wszystkich grupach wiekowych, jednak najczęściej u kobiet w wieku średnim i starszych. Tym, co może sugerować występowanie u kobiety raka piersi to są zauważalne również przez samą kobietę zmiany gruczołu piersiowego, takie jak: zmiany na skórze, to może być zaczerwienienie, zaciągnięcie, to może być wyciek z brodawki i to, co powinno wzbudzić największy niepokój - zauważenie w trakcie samobadania guzka w piersi bądź w dole pachowym - podał. - Każda kobieta powinna obserwować swoje piersi, badać się regularnie. Osoby miesiączkujące powinny robić to po miesiączce - dodał.

NFZ przygotował specjalną ulotkę dotyczącą profilaktyki raka piersi, na której można znaleźć m.in. instrukcję samobadania piersi https://www.nfz.gov.pl/gfx/nfz/userfiles/_public/aktualnosci/aktualnosci_oddzialow/ulotka_sroda_z_profilaktyka_profilaktyka_raka_piersi_cyfrowa.pdf.

NFZ przypomina też o programie profilaktyki raka piersi.

Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które: przez ostatnie dwa lata nie miały wykonywanej mammografii; nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym; otrzymały w ramach realizacji programu pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka (rak piersi wśród członków rodziny: matka, siostra, córka; mutacja w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2). Do udziału w programie nie trzeba mieć skierowania. Wystarczy, że zgłosić się osobiście lub umówić telefonicznie na badanie.

Ważne! Od 1 listopada 2023 roku ma zostać poszerzona grupa kobiet, które skorzystają z badań w ramach programu. Jeśli jesteś kobietą i masz 45–74 lata, będziesz mogła wykonać mammografię bezpłatnie - informuje NFZ.

Zachęca do przeczytania wywiadu z prezeską Stowarzyszenia Łódzki Klub Amazonka Ewą Maciejewską na temat profilaktyki raka piersi, w tym samobadania i mammografii https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/poradnik-pacjenta-mammografia-samobadanie-piersi-jak-skorzystac-z-profilaktycznych-badan,8399.html oraz do zapoznania się z harmonogramem postoju mammobusów w poszczególnych województwach https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/mammobusy/.

"Środa z Profilaktyką" to cykliczna akcja Narodowego Funduszu Zdrowia, dedykowana profilaktyce chorób i promocji zdrowia. Zagadnienia powiązane są z najważniejszymi ogólnopolskimi lub międzynarodowymi inicjatywami prozdrowotnymi oraz tematami kluczowymi dla NFZ (np. otyłość i cukrzyca, obecne i nowe programy profilaktyczne, kampanie edukacyjne).

Materiały edukacyjne przygotowane w ramach akcji "Środa z Profilaktyką" są dostępne bezpłatnie na kanale YouTube Akademia NFZ, Facebooku Akademia NFZ i na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow.