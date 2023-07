Diagnostykę umożliwiają badania histopatologiczne, sama cytologia w tym przypadku nie wystarczy. Co powinna zrobić pacjentka po rozpoznaniu choroby i jakie leczenie daje najlepsze efekty? Odpowiedzi udziela dr n. med. Maciej Olszewski, ginekolog onkolog, LUX MED Onkologia.

Sprawdzaj niepokojące objawy

Rak trzonu macicy to jeden z najczęściej występujących złośliwych nowotworów ginekologicznych, a do głównych czynników ryzyka należy m.in. otyłość, nadciśnienie tętnicze oraz cukrzyca. W leczeniu kluczowa jest wczesna diagnostyka, a im szybciej choroba zostanie wykryta – tym większa szansa na powrót do zdrowia. W przeciwieństwie do innych nowotworów, dość szybko daje o sobie znać, a najwięcej zachorowań przypada między 55. a 70. rokiem życia.

-Jednym z objawów raka endometrium są krwawienia z dróg rodnych. Szczególnie u kobiet po menopauzie są sygnałem alarmowym, gdyż w tym okresie życia takie objawy nie powinny występować. Innym objawem raka endometrium mogą być również bóle w podbrzuszu. Pierwszym etapem diagnostycznym jest wykonanie badania ultrasonograficznego przezpochwowego (transwaginalnego) oceniającego narząd rodny, w tym szerokość błony śluzowej macicy. W przypadku nieprawidłowości w badaniu USG wskazana jest weryfikacja histopatologiczna błony śluzowej macicy. Uzyskanie materiału z jamy macicy, czyli mikroskopowa ocena błony śluzowej macicy jest możliwe na drodze histeroskopii, wyłyżeczkowania jamy macicy lub biopsji aspiracyjnej endometrium – wyjaśnia dr n. med. Maciej Olszewski.

Warto pamiętać, że jest to nowotwór występujący w jamie macicy, bo wywodzi się z błony śluzowej, która wyściela jamę macicy, dlatego standardowe badanie cytologiczne nie jest badaniem dedykowanym jako badanie przesiewowe raka trzonu macicy.

Pacjentka z rozpoznaniem raka endometrium powinna zgłosić się na konsultację do ginekologa onkologa z wynikiem badania histopatologicznego. W zależności od rokowania, a także typu nowotworu, dobierane jest odpowiednie leczenie. Najczęściej stosowane - chirurgiczne - polega na wycięciu macicy z przydatkami, czyli jajnikami i jajowodami po obu stronach. W zależności od typu choroby zabieg może być rozszerzony o wycięcie węzłów wartowniczych obustronnie lub węzłów chłonnych biodrowo-zasłonowych i okołoaortalnych. W zależności od wyniku histopatologicznego wskazane może być także leczenie uzupełniające.

Chirurgia robotyczna poszerza możliwości

Pacjentki z rozpoznaniem raka endometrium to często pacjentki z licznymi obciążeniami internistycznymi jak otyłość, nadciśnienie tętnicze, czy cukrzyca. Chirurgia robotyczna, która stała się integralną częścią rozwoju medycyny daje pacjentom i lekarzom coraz więcej możliwości. Małoinwazyjność niweluje problem związany z gojeniem się rozległych ran pooperacyjnych, który jest niezwykle częsty w przypadku pacjentek z otyłością lub cukrzycą.

Choć operację wykonuje robot, to o jego ruchach decyduje doświadczony ginekolog onkolog. Inwestowanie w nowoczesne technologie przez placówki medyczne przekłada się na poprawę jakości usług medycznych, w tym skuteczności leczenia nowotworów. Małoinwazyjna i nowoczesna chirurgia robotyczna to narzędzie w rękach eksperta, które umożliwia niebywałą precyzję ruchów dzięki wysokiej jakości obrazu w czasie rzeczywistym, trójwymiarowym obrazie widzianym przez operatora w konsoli chirurgicznej oraz kilkunastokrotnemu powiększeniu. Dodatkowo stabilne ramiona robota niwelują drżenia rąk lekarza operującego i asystującego.

- W LUX MED Onkologia leczenie najnowocześniejszą metodą chirurgii robotycznej realizujemy w ramach NFZ. Operacja przeprowadzona w asyście robota umożliwia większą precyzję ruchów, a kilkunastokrotne powiększenie obrazu pozwala dotrzeć w trudno dostępne miejsca w obrębie miednicy mniejszej, co jest niemożliwe przy zastosowaniu innych technik operacyjnych. Niebywale dokładna preparatyka tkanek zmniejsza ryzyko powikłań, a w konsekwencji skraca hospitalizację i umożliwia pacjentce wcześniejsze rozpoczęcie ewentualnego leczenia uzupełniającego. Jest to metoda małoinwazyjna, a dodatkowo niezwykle dokładna. Końcówki narzędzi robotycznych umieszczone w ramionach robota obracają się nawet o 560 stopni wokół własnej osi, co umożliwia dotarcie do struktur niedostępnych dla np. laparoskopii. Na skórze wykonuje się jedynie małe nacięcia, a utrata krwi to tylko kilkanaście mililitrów. Ogromną zaletą jest też fakt, że stabilne ramiona robota eliminują drgania ludzkiej ręki, które przy zastosowaniu innych technik operacyjnych są niestety obecne - tłumaczy dr. n. med. Maciej Olszewski, ginekolog-onkolog, LUX MED Onkologia.Ostateczną decyzję o zastosowaniu metody leczenia podejmuje jednak lekarz ginekolog onkolog w oparciu o typ choroby oraz stan kliniczny pacjentki.

Do głównych korzyści stosowania chirurgii robotycznej należy przede wszystkim:

Krótszy okres hospitalizacji i rekonwalescencji,

Mniejsza utrata krwi, a ze względu na jedynie małe nacięcia na skórze – także mniejsze blizny,

Większa dokładność i precyzja,

Zminimalizowanie dolegliwości bólowych i ryzyka powikłań,

Możliwość szybszego wdrożenia leczenia uzupełniającego – np. radioterapii, chemioterapii.

- Od chirurgii robotycznej nie ma odwrotu, w krajach o wysokim zaawansowaniu technologicznym ponad 80% operacji w raku endometrium odbywa się w ramach chirurgii małoinwazyjnej, w tym oczywiście także robotycznej – kończy ekspert.