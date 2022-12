Rak jelita grubego, obok raka płuc, piersi i prostaty, to nowotwór najczęściej atakujący Polaków i zbierający wśród nich tragiczne żniwo. Szacuje się, że rocznie umiera na raka jelita grubego ponad 12 tys. Polaków, a co roku liczba zachorowań wzrasta o ok. 5 proc. Szansa na wyzdrowienie wzrasta, gdy wykrywamy nowotwór we wczesnym etapie rozwoju. Jakie są objawy raka jelita grubego?