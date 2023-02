Z inicjatywy Komisji Europejskiej powstał Europejski kodeks walki z rakiem. Pokazuje on, jak przez proste, codzienne działania można obniżyć ryzyko zachorowania na nowotwory. Zalecenia są oparte na dowodach naukowych – zwraca uwagę NFZ.

Światowa Organizacja Zdrowia oszacowała, że gdyby Europejczycy przestrzegali zaleceń Europejskiego kodeksu walki z rakiem, mogliby uniknąć nawet 50 proc. wszystkich zgonów nowotworowych w Europie. Na podstawie dwunastu zaleceń tego kodeksu stworzono polską publikację "12 sposobów na zdrowie", zawierającą porady pomocne w prowadzeniu zdrowego stylu życia i obniżeniu ryzyka wystąpienia raka: m.in. rzucenie palenia, unikanie dymu tytoniowego, pilnowanie prawidłowej masy ciała i aktywne spędzanie czasu wolnego.

NFZ przypomina, że wczesne rozpoznanie raka znacznie zwiększa szanse wyleczenia.

- Pewne metody diagnostyczne pozwalają na wykrycie niektórych rodzajów nowotworów jeszcze przed pojawieniem się oznak choroby, a nawet na wykrycie zmian przedrakowych. Weź udział w badaniach przesiewowych, w ramach których bezpłatnie wykonywana jest: mammografia – profilaktyka raka piersi, badanie zalecane kobietom w wieku od 50 do 69 lat, wykonywane co 2 lata, cytologia – profilaktyka raka szyjki macicy, badanie zalecane kobietom w wieku 25 do 59 lat, wykonywane co 3 lata, kolonoskopia – profilaktyka raka jelita grubego, badanie zalecane kobietom i mężczyznom w zależności od stosowanego systemu badań – podkreśla NFZ.

Pod numerem Telefonicznej Informacji Pacjenta (800-190-590) można dowiedzieć się m.in. jak uzyskać skierowanie na leczenie onkologiczne, gdzie wykonać badania, z których programów profilaktycznych można skorzystać.

Zgodnie z danymi MZ w 2019 r. zanotowano 171,2 tys. zachorowań na nowotwory złośliwe (85 559 u mężczyzn i 85 659 u kobiet). Liczba zachorowań w 2020 r. została oszacowana na 182,5 tys. (91,3 tys. mężczyzn i 91,3 tys. kobiet). Według prognozy Krajowego Rejestru Nowotworów w kolejnych latach nastąpi wzrost zachorowań.