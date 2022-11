Według National Cancer Institute mikrobiota jelitowa stanowi największą część zbioru bakterii i innych drobnoustrojów żyjących w (i na) organizmie człowieka.

Zespół pod kierownictwem dr Cornelii Ulrich, dyrektora wykonawczego Comprehensive Cancer Center w Huntsman Cancer Institute na University of Utah (U) oraz profesorów Jona M. i Karen Huntsmanów stwierdził pozytywny wpływ ćwiczeń na mikrobiotę jelitową pacjentów z rakiem jelita grubego. Dotyczy to również otyłych pacjentów, których jelita często zasiedlają szkodliwe bakterie.

Poprzednie badania dotyczyły wpływu ćwiczeń na mikrobiotę osób zdrowych – to pierwsza praca dotycząca chorych na nowotwory, a zarazem ważny krok ku zrozumieniu, w jaki sposób zdrowe jelita poprawiają wyniki leczenia raka jelita grubego.

Główna autorka, dr Caroline Himbert wraz ze współpracownikami opublikowała wcześniej na łamach „Cancer Epidemiology, Biomarkers, and Prevention” pracę dowodzącą, że regularna aktywność fizyczna może pomóc w stworzeniu zdrowej mikrobioty jelitowej, jednocześnie zmniejszając stany zapalne - nawet u osób sklasyfikowanych jako mające poważną nadwagę lub otyłość.

- Pacjent, który jest aktywny, ma bardziej zróżnicowaną mikrobiotę i mniej bakterii promujących raka jelita grubego oraz większą liczbę bakterii, które chronią przed rakiem jelita grubego – wskazała Himbert. - Nasze badanie sugeruje, że nikt nie musi być sportowcem, aby uzyskać korzyści. Mogą to być łatwe czynności. Samo pozostawanie aktywnym jest bardzo korzystne.

Według Center for Disease Control and Prevention dorośli potrzebują 150 minut umiarkowanych ćwiczeń tygodniowo. To około 20 minut szybkiego marszu lub lekkiego joggingu dziennie. - Zapalenie jest kluczowym procesem, który napędza raka jelita grubego. Wiemy, że wysokie BMI powoduje stany zapalne w organizmie – zaznaczyła dr Ulrich.

- Otyłość jest bliska stania się główną przyczyną nowotworów w USA, wyprzedzając palenie. Ponad 13 nowotworów jest powiązanych z otyłością. Ważne, abyśmy zrozumieli, że umiarkowane ćwiczenia mogą pomóc pacjentom z rakiem jelita grubego zmniejszyć stan zapalny, poprawić zdrowie jelit i wydłużyć życie – nawet jeśli mają nadwagę lub otyłość – powiedziała dr Ulrich.

Nie licząc raka skóry, rak jelita grubego jest trzecim najczęściej występującym nowotworem w USA, z 106 180 nowymi przypadkami raka okrężnicy i 44 850 nowymi przypadkami raka odbytnicy rocznie, według American Cancer Society. Wysoki poziom stanu zapalnego, obserwowany u osób z wyższym BMI lub mało aktywnych fizycznie, zwiększa ryzyko zachorowania na raka okrężnicy.

Eksperci Huntsman Cancer Institute zalecają, aby osoby o średnim ryzyku zachorowania na raka jelita grubego rozpoczęły regularne badania przesiewowe w wieku 45 lat, za pomocą testu wykrywającego oznaki nowotworu w stolcu lub kolonoskopii.