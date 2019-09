15 września obchodzony jest, ustanowiony przez Europejskie Towarzystwo Urologiczne (European Association of Urology – EAU), Europejski Dzień Prostaty. Jego celem jest zwiększenie społecznej świadomości o chorobach oraz zachęcenie mężczyzn do aktywnej profilaktyki.

Specjaliści podają, że w Polsce rak prostaty co roku wykrywany jest u ok. 15 tys. mężczyzn i jest przyczyną ok. 5 tys. zgonów. Podkreślają, że trzeba zachęcać mężczyzn do tego, by się badali, zarówno u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, jak i u urologa. Tylko w ten sposób można wcześnie wykryć ten nowotwór - a wówczas leczenie jest najbardziej skuteczne.

Lekarze podkreślają, że mężczyźni powinny zgłosić się do specjalisty, jeśli zauważą problemy związane z oddawaniem moczu. Czujność powinno wzbudzić m.in. częste oddawanie moczu w dzień, jak i konieczność oddawania moczu w nocy; nietrzymanie moczu; osłabienie jego strumienia; oddawanie moczu z wysiłkiem czy uczucie zalegania moczu w pęcherzu już po jego oddaniu.

Pomocny w wykryciu raka prostaty jest test, dzięki któremu w surowicy krwi określa się stężenie białka PSA. Ważne jest także wykonanie u mężczyzn badania per rectum – czyli badania odbytu palcem. Umożliwia ono m.in. określenie orientacyjnych wymiarów gruczołu krokowego i jego konsystencji oraz wykrycie ewentualnych zmian wskazujących na raka lub stan zapalny. Eksperci wskazują, że badanie to powinno być wykonywane rutynowo u każdego mężczyzny powyżej 45. roku życia niezależnie od zgłaszanych objawów.