Regularne picie kawy oraz jedzenie warzyw i owoców to skuteczna profilaktyka raka piersi – przekonują naukowcy z University of Navarra i University of Jaen w Hiszpanii. Przeanalizowali oni dane ponad 11 tysięcy kobiet, zaś wyniki swoich obserwacji zaprezentowali podczas European Congress on Obesity W Glasgow. Badania trwały aż 12 lat, w czasie których uczeni wykryli 101 przypadków raka u kobiet.

Według uczonych sekret diety antynowotworowej tkwi w obfitości kwasu fenolowego, który hamuje rozwój komórek rakowych. Jego działanie jest szczególnie cenne u kobiet w okresie menopauzy, które są bardziej narażone na nowotwór piersi.

Najsilniej zaś działa kwas chlorogenowy, który nie tylko pomaga utrzymać poziom glukozy we krwi w normie czy sprzyja odchudzaniu, lecz także zabija wolne rodniki. Sporo jest go w warzywach, owocach i kawie (zwłaszcza zielonej).

Jak wynika z obserwacji uczonych, kobiety z najwyższym spożyciem produktów bogatych w kwas chlorogenowy, były aż o 65 proc. mniej zagrożone rakiem piersi w porównaniu z kobietami, które spożywały najmniej produktów zawierających ten kwas.

Co zalecają uczeni? Jedz co najmniej 5 porcji różnych owoców i warzyw każdego dnia. Liczą się wszystkie owoce i warzywa - świeże, mrożone, suszone. Spożywaj 30 g błonnika dziennie: 5 porcji owoców i warzyw, 2 pełnoziarniste ciastka zbożowe, 2 grube kromki razowego chleba i duży pieczony ziemniak ze skórą. Pij 6-8 szklanek wody dziennie, jak również 2-3 filiżanki kawy.