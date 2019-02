Program finansowany z funduszy europejskich i z pieniędzy Ministerstwa Zdrowia realizuje do końca 2020 r. Uniwersytecki Szpital Kliniczny (USK) we Wrocławiu. Jest adresowany do pacjentów i lekarzy rodzinnych z trzech województw: dolnośląskiego, opolskiego i ze śląskiego.

Koordynator programu z USK Anna Wojtysiak poinformowała, że w jego ramach można uzyskać praktyczne informacje o profilaktyce raka skóry i bez skierowania skorzystać w szpitalu z bezpłatnych badań dermatoskopem lub wideodermatoskopem. – Dla osób w wieku 50-64 lat zaplanowano wykonanie badań przesiewowych, bo to grupa podwyższonego ryzyka najbardziej zagrożona nowotworami skóry – dodała koordynator.

W ramach programu lekarze podstawowej opieki zdrowotnej skorzystają ze specjalistycznych szkoleń na temat wykrywania i rozwoju nowotworów skóry. Będą one zorganizowane, zależnie od zainteresowania, we wszystkich trzech województwach objętych programem.

– Bardzo nam zależy, aby jak najwięcej lekarzy POZ i pacjentów zainteresowało się tym programem. Dotarcie z informacją o możliwości szkolenia się i badania się pozwoli zmniejszyć zachorowalność na nowotwory skóry – powiedziała Anna Wojtysiak, koordynator programu "Wzrasta liczba nowotworów skóry – zbadaj się!".