Ekspertka powiedziała w piątek, 9 grudnia, w Radiu Lublin, że rozpoczyna się epidemia grypy. - Nie powinniśmy się temu dziwić, dlatego że praktycznie od października do kwietnia rokrocznie notujemy zachorowania wywołane wirusem grypy – stwierdziła.

Grypa – zastrzegła Krzowska-Firych – towarzyszyła nam także podczas pandemii SARS-CoV-2, z tym że tych zakażeń było mniej, bo stosowaliśmy metody profilaktyki nieswoistej. - Nosiliśmy maski, utrzymywaliśmy dystans, dezynfekowaliśmy ręce, a takie metody służą nie tylko profilaktyce COVID-19, ale każdemu patogenowi przenoszonemu drogą kropelkową, powietrzną – wyjaśniła.

- Jeśli chodzi o wyszczepialność przeciwko wirusowi grypy niestety statystyki są bardzo niepokojące – powiedziała, dodając, że zdecydowanie więcej populacji zaszczepiło się przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, co świadczy o tym, że bagatelizujemy grypę.

Mówiąc o szczepionkach przeciwko grypie, podała, że WHO szczegółowo opracowuje ich skład na podstawie danych z ok. 100 laboratoriów.

- Osoby, które zdecydowały się na szczepienie, jeżeli nawet uległy zakażeniu, to ten przebieg kliniczny był łagodny i nie było powikłań – podała.

Przyznała, że 50-60 proc. osób chorujących na grypę stanowią dzieci, u których infekcje mogą mieć groźny przebieg.

- Infekcje, które u dorosłych mogą przebiegać łagodniej, u dzieci – ze względu na niedojrzałość układu immunologicznego – mogą być groźne. Pediatrzy alarmują, że mogą wywoływać poważne powikłania – stwierdziła.

Wskazała, że podczas grypy mogą występować powikłania ze strony układu oddechowego, ale też kardiologiczne i neurologiczne.

- Niepowikłana grypa nie jest wskazaniem do hospitalizacji. Taka osoba powinna się izolować – zastrzegła. Podejrzewa, że wszystkie osoby, które wymagają hospitalizacji to pacjenci, u których już są następstwa powikłania grypy.

Sezon epidemiczny grypy trwa w Polsce od października do maja. Szczepienia przeciw tej chorobie są zalecane i wykonywane przez cały sezon jesienno-zimowy. Optymalny okres szczepienia to czas przed rozpoczęciem okresu zwiększonej zachorowalności. W Polsce występuje on przeważnie od stycznia do marca.

Bezpłatną szczepionkę przeciw grypie otrzymują osoby powyżej 75 lat i kobiety w ciąży. Refundacja w wysokości 50 proc. należy się m.in. osobom z obniżoną odpornością i pacjentom powyżej 60 lat. Reszta pacjentów zapłaci 100 proc. Zależnie od typu szczepionki ich cena wynosi od ok. 50 zł do ok. 100 zł.