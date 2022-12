- Grypa jest w tej chwili dużym problemem, okazuje się, że nowych zachorowań, tydzień do tygodnia, jest 160 tysięcy – stwierdził Kraska w piątek, 9 grudnia. w Sygnałach Dnia w Programie I Polskiego Radia.

Reklama

Dodał, że MZ pracuje nad tym, aby w aptekach wprowadzić taki sam system szczepień na grypę jak w przypadku szczepień przeciw COVID-19.

- Chcemy to uprościć, by takie szczepienie w aptece uzyskać nawet bez skierowania od lekarza. To oczywiście wymaga modyfikacji ustawy – podkreślił. - Zrobimy to prawdopodobnie na najbliższym posiedzeniu Sejmu - zapowiedział Kraska.

Z danych MZ wynika, że w szpitalach od początku września do początku grudnia z powodu grypy trafiło blisko 4,2 tys. osób.

Reklama

Sezon epidemiczny grypy trwa w Polsce od października do maja. Szczepienia przeciw tej chorobie są zalecane i wykonywane przez cały sezon jesienno-zimowy. Optymalny okres szczepienia to czas przed rozpoczęciem okresu zwiększonej zachorowalności. W Polsce występuje on od stycznia do marca.

Bezpłatną szczepionkę przeciw grypie otrzymują osoby powyżej 75 lat i kobiety w ciąży. Refundacja w wysokości 50 proc. należy się m.in. osobom z obniżoną odpornością i pacjentom powyżej 60 lat. Reszta pacjentów zapłaci 100 proc. Zależnie od typu szczepionki ich cena wynosi od ok. 50 zł do ok. 100 zł.