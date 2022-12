Nauczyciele pełnią ważną rolę w naszym życiu. Większość z nas spotkała pedagoga, który okazał się autorytetem (54%). Blisko 80% dojrzałych rodaków chciałoby podziękować osobom uczącym za uzyskaną od nich wiedzę, natomiast uczniowie i młodzi dorośli częściej wskazują na aspekty emocjonalne, takie jak wsparcie (52%) oraz okazaną troskę (41%).

Reklama

Nauczyciele – godna naśladowania codzienność uczniów

Mimo, że wzorem do naśladowania dla większości Polaków (66%) jest rodzina, to na drugiej pozycji znajdują się właśnie pedagodzy - już co szósty (16%) Polak oraz co piąty uczeń (21%) uważa, że warto brać z nich przykład. Jednocześnie najważniejszymi cechami, którymi powinna charakteryzować się taka osoba jest: odpowiedzialność (70%), troska o innych (69%), wiarygodność (69%) i prawdomówność (67%). Uczniowie natomiast wyróżniają się spośród całego społeczeństwa znacznie częstszymi wskazaniami, że warto naśladować osoby, które posiadają wiedzę, bronią słabszych, realnie angażują się w działania prospołeczne, a także osiągnęły sukces materialny.

Nauczyciele mają także znaczący wpływ na decyzje dotyczące zaangażowania się w życie społeczne około 41% Polaków i prawie w tak samo licznej grupie wzbudzają chęć do działania w ramach wolontariatu (40%). Przyczynami, dla których osoby angażują się w działania na rzecz innych na terenie szkoły są przede wszystkim chęć pomocy (74%) oraz poczucie obowiązku (46%). Niebagatelny wpływ ma również środowisko szkolne, ponieważ co 10 osoba angażuje się w działania na rzecz innych pod wpływem nauczyciela i rówieśników oraz innych osób w szkole (7%). Warto zwrócić uwagę na zależność, że aby zachęcić młodych ludzi do zachowań prospołecznych, np. pozostania dawcą szpiku, nie trzeba być ich autorytetem czy wzorem do naśladowana, lecz po prostu ważną osobą w życiu. Około ¾ osób angażujących się społecznie spotkało w swoim życiu nauczycieli zaangażowanych w działania prospołeczne, a ponad połowa (56%) zdecydowanie częściej doceniają rolę nauczyciela w swoim życiu.

Szkoła to doskonałe miejsce kształtowania postaw i stwarzania przestrzeni do angażowania się społecznego dzieci i młodzieży, przy czym to właśnie nauczyciele, mają realne możliwości włączać uczniów w różne procesy pomocowe – zaznacza Renata Korolczuk, edukatorka. Organizacja akcji społecznych i charytatywnych, takich jak np. #KOMÓRKOMANIA Fundacji DKMS, to modelowanie postaw prospołecznych, budowanie kultury szkoły opartej na działaniach na rzecz innych ludzi i społeczności, a więc może być receptą na przyszłość naszego kraju jako państwa obywatelskiego – dodaje Korolczuk.

Reklama

Nauczyciele z Życiem

Reklama

Nauczyciele jako grupa zawodowa nie do końca są świadomi tego, jak wielką moc oddziaływania posiada ich zawód i jak znaczący wpływ mogą mieć na decyzje podejmowane przez młodych ludzi. Są oni nie tylko elementem codzienności uczniów, ale mają również ogromne możliwości, aby inspirować swoich podopiecznych. Zaangażowany nauczyciel może wzmacniać potencjał uczniów i przyczynić się m.in. do zwiększenia motywacji do podejmowania działań prospołecznych, wolontariatu, a chęć pomagania przekuć w realną pomoc – podkreśla Aleksandra Pospieszałowska – Skuza, nauczycielka oraz tiktokerka (@a_ps89).

Fundacja DKMS chcąc docenić rolę pedagogów i zachęcić ich do podejmowania kolejnych działań prospołecznych ogłasza konkurs „NAUCZYCIELE Z ŻYCIEM”, którego celem jest przeprowadzenie lekcji lub projektu, w trakcie których zostanie poruszony temat społeczeństwa obywatelskiego na przykładzie działań prospołecznych. Zadaniem konkursowym postawionym przed nauczycielami jest przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na temat idei dawstwa szpiku kostnego połączonej z rejestracją potencjalnych Dawców Szpiku. Do konkursu może przystąpić każdy nauczyciel szkoły ponadpodstawowej, który przeprowadzi lub przeprowadził w semestrze jesienno/zimowym 2022/2023 roku ww. akcję. Nagrodą jest udział w CAMP’ie DKMS, czyli warsztatach z zakresu radzenia sobie z wypaleniem zawodowym oraz wychowania prospołecznego młodzieży.

Od 2016 roku w projekcie KOMÓRKOMANIA przeprowadziliśmy wspólnie z nauczycielami blisko 3 tys. akcji edukacji młodych na temat idei dawstwa szpiku i świadomej rejestracji nowych dawców. Za każdym razem widzimy ogromne zaangażowanie grona pedagogicznego i pasję włożoną w przygotowanie takiego projektu edukacyjnego i prospołecznego. Czas poświęcony na zorganizowanie takich Lekcji z życiem zaowocował już 430 dawcami faktycznymi z projektu #KOMÓRKOMANIA, czyli aż 430 młodych, świadomych osób dało szansę na zdrowie i życie chorym cierpiącym na nowotwory krwi – przekonuje Marta Kamińska, Młodszy Koordynator ds. Rekrutacji Dawców Fundacji DKMS.

Szczegółowe informacje nt. konkursu „NAUCZYCIELE Z ŻYCIEM” wraz z Regulaminem znajdują się na: www.dkms.pl/nauczyciele-z-zyciem.