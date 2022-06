W ramach projektu "Zdrowe Życie", który patronatem objęli prezydent Andrzej Duda oraz małżonka prezydenta Agata Kornhauser–Duda, we wtorek w Pałacu Prezydenckim odbyła się debata z udziałem lekarzy-specjalistów, którzy radzili dorosłym Polakom oraz dzieciom, jak bezpiecznie i zdrowo spędzić wakacje.

Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży dr n. med. Aleksandra Lewandowska podkreśliła, że receptą na udane wakacje jest uważność na siebie i innych. - To uniwersalna recepta, którą każdy może zrealizować - dziecko, nastolatek, osoba dorosła i jeszcze do tego, bez terminu ważności - powiedziała.

Wskazała, że bycie uważnym polega na umiejętności słuchania siebie i innych, a wakacje są szczególnym czasem dbania o relacje. - Wszyscy sobie zdajemy sprawę, że narastająca liczba problemów związanych ze zdrowiem psychicznym u dzieci i nastolatków pokazuje nam, że mamy jeszcze wiele do zrobienia w tym obszarze - podkreśliła dr Lewandowska.

Zwróciła uwagę na zagrożenia, które w czasie wakacji mogą spotkać młodzież. To - jak wymieniła - np. kontakt z używkami. Zachęciła do rozmów z dziećmi. - Ale jeżeli rodzic założy - jesteś niepełnoletni, ja wiem lepiej, (...) to problem gotowy - powiedziała.

Konsultant Krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego prof. Jarosław Pinkas zwrócił uwagę, że udając się w podróż warto zainteresować się opieką medyczną w danej miejscowości, czy kraju. - Musimy mieć ubezpieczenie zdrowotne, co jest niezwykle ważne. Musimy mieć zawsze poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego, ono jest pełne, gdy planujemy, co nas może spotkać, albo co powinniśmy zrobić, aby ograniczyć wszelkiego typu ryzyka - powiedział prof. Pinkas.

Zachęcał też do rzucenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych. - To jest czas, kiedy możemy poświecić się bliskim i dać im to, czego nie możemy w trakcie roku ciężkiej pracy - dodał prof. Pinkas.

Pediatra, specjalista chorób płuc dr Marek Migdał zaznaczył, że brak odpowiedniego planowania wakacji czasami skutkuje tragicznymi zdarzeniami. - Dzieci pozostawione bez opieki ulegają urazom, wypadkom. W poprzednim roku według statystyk policji 50 dzieci zginęło na polskich drogach. Część z nich to dzieci poniżej 6 roku życia. Giną dlatego, że czasami jadą bez zapięcia w prawidłowym foteliku. To jest też planowanie podróży i bezpieczeństwa naszych dzieci - powiedział.

Dodał jednocześnie, że w 2021 r. w Polsce utopiło się w 20 dzieci. - Utopiły się z powodu braku nadzoru - wskazał dr Migdał.

Radził także, w jakich sytuacjach rodzice powinni udać się z dzieckiem do lekarza w czasie wakacji. - Wtedy, kiedy dziecko staje się mało reaktywne, podsypiające i nie reaguje na stymulacje, przestaje przyjmować płyny doustnie, to jest czerwone światło. (...) Powodem do niepokoju jest też gorączka utrzymująca się powyżej 48 godzin. Wtedy trzeba zasięgnąć opinii lekarza - powiedział dr Migdał.

Ekspert przestrzegł także przed niepozostawianiem leków w miejscu dostępnym dla dziecka oraz nazywanie ich "cukierkami".

Zdaniem specjalisty chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej dr Michała Sutkowskiego należy wyrobić w sobie czujność wokół własnego zdrowia i zdrowia rodziny.

Podkreślił, że planując podróż nie należy zapominać o spakowaniu apteczki. - Pamiętajmy też o tym, że wszędzie w Polsce są lekarze, w tym lekarze rodzinni, którzy nam pomogą np. w zakresie uzyskania recepty - wskazał ekspert.

Prof. Pinkas dodał przy tym, że w skompletowaniu apteczki pod miejsce, do którego się udajemy, można poprosić aptekarzy.

Eksperci w trakcie debaty wskazywali również na dbanie o standardy sanitarne na wyjeździe, odpowiednią ochronę przeciwsłoneczną, troskę o sąsiadów w czasie wysokich temperatur, oraz na niebezpieczeństwo podawania dzieciom grzybów.

- Centrum Zdrowia Dziecka od lat walczyło i walczy ze zwyczajem podawania grzybów dzieciom. Grzyby nie mają żadnych wartości odżywczych, mają wartości smakowe, które doceniają osoby dorosłe - powiedział dr Migdał.

Jak dodał, w poprzednich latach kilkudziesięcioro dzieci trafiało w sezonie letnim do szpitala z powodu zatrucia muchomorem sromotnikowym. Zaznaczył, że w ostatnim czasie świadomość w tym zakresie wzrosła i tych przypadków jest mniej. - Nie ma żadnego uzasadnienia, żeby dzieciom kilkuletnim podawać grzyby - podkreślił dr Migdał.

Projekt "Zdrowe Życie" to ogólnopolska akcja zainicjowana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Ma promować profilaktykę zdrowotną wśród Polaków. Temu mają służyć bezpłatne badania, konsultacje medyczne i edukacja zdrowotna.