W chłodne dni kolor nie ma większego znaczenia, ale latem czarny wózek staje się niebezpieczny i – podobnie jak czarna odzież – przyciąga promienie słoneczne – przypomina PPOZ.

- Temperatura w środku jest wyższa co najmniej o kilka stopni. Znajdujący się w środku mały człowiek narażony jest na szybkie przegrzanie i odwodnienie. Co najgorsze – może nie zdążyć zaprotestować. W każdej chwili może zasłabnąć, a matka – przekonana, że jej maluszek śpi, nie zareaguje w porę. Może dojść do tragedii. Dlatego apeluję, aby latem zaprzyjaźnić się z jasnymi kolorami: białym, beżem, pastelowymi szarościami, różami, które odbijają słońce. Jeśli mamy czarny wózek, osłaniajmy budkę jasnym nakryciem (nie wlot do wózka). Nie wystawiajmy go na pełen żar – mówi prezes PPOZ Bożena Janicka.

Lekarze PPOZ ostrzegają także przed pozostawianiem dzieci i zwierząt w nagrzanych samochodach. Gdy słupki rtęci wskazują 30 stopni Celsjusza, w nagrzanym samochodzie w błyskawicznym tempie temperatura wzrasta do 60 stopni.

- Zwracajmy również uwagę na dzieci bawiące się na podwórkach. Przebywanie w słońcu z odkrytą głową może skończyć się tragicznie. Na spacer z maluchami powinno się wychodzić do godziny 11.00 lub po godzinie 15.00. Bawiącym się na placu zabaw maluchom rodzice powinni co pół godziny podawać coś do picia. A i osoby starsze nie najlepiej znoszą upały. Dlatego, jeśli nie muszą wychodzić, powinny zostać w domach, szczególnie w środku dnia. Uważajmy na siebie wzajemnie, gdy z nieba leje się żar. Słońce to dobrodziejstwo, ale trzeba umieć z niego korzystać – podkreśla Janicka.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega w środę, że termometry w południowo-wschodniej Polsce wskażą nawet 35 stopni. Alerty przed upałem obowiązują na obszarze 12 województw: dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

W woj. podkarpackim, we wschodniej części woj. małopolskiego i na południu województw świętokrzyskiego i lubelskiego ostrzeżenia mają trzeci, najwyższy stopień. Tam temperatura może sięgać w dzień 35 stopni. Na pozostałym obszarze, na którym będzie upalnie, alerty mają drugi stopień, a termometry wskażą do 33 stopni. Temperatura w nocy w tej części kraju może przekraczać 20 stopni.