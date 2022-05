O najnowszych wynikach badań informuje Grzegorz Cessak, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, członek Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków (EMA). Na Twitterze stwierdza, że trzecia dawka, tzw. przypominająca w trzecim trymestrze ciąży indukuje immunologiczną odpowiedź humoralną przeciwciał i wyższe poziomy przeciwciał IgG1, które są utrzymywane do porodu. - Dawka przypominająca zwiększa odporność matki i dziecka – zaznacza.

Specjalista powołuje się na wstępne wyniki badania amerykańskich specjalistów, m.in. Harvard University oraz Massachusetts General Hospital w Bostonie, opublikowanego jako preprint na portalu medRxiv. Wynika z nich, że trzecia dawka (tzw. booster) zwiększa odporność przeciwko SARS-CoV-2, w tym również przeciwko krążącemu obecnie bardziej zakaźnemu wariantowi Omikron.

Specjaliści zapewniają, że szczepienia przeciwko Covid-19 są bezpieczne i nie zwiększają powikłań ciąży. Krąży (w internecie – PAP) "tajny" dokument, który mówi, że nie wolno szczepić kobiety w ciąży. „To kłamstwo. To część starej dokumentacji szczepionki, zanim dostępne były dane dla kobiet w ciąży” – zapewnia na Twitterze wirusolog Krzysztof Pyrć z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

O bezpieczeństwie szczepień przeciwko Covid-19 zapewniają specjaliści Instytutu Karolinska w Sztokholmie oraz Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego, o czym piszą na łamach prestiżowego amerykańskiego pisma medycznego „JAMA” (Journal of the American Medical Association). - Szczepienia te podczas ciąży nie są związane z wyższym ryzykiem powikłań ciąży – podkreślają.

Wskazują na to obserwacje prawie 160 tys. kobiet w ciąży, które zaszczepiono przeciwko Covid-19. Ich autorzy zapewniają, że nie wykryli, by szczepionka przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 zwiększała ryzyko przedwczesnego porodu albo dziecko po porodzie uzyskiwało mniej punktów w skali Apgar. - Badania te uspokajają i mogą bardziej zachęcić kobiety do szczepienia się – stwierdza jedna z głównych jej autorek, Anne Ortqvist Rosin z Instytutu Karolinska.

Specjalistka przyznaje, że poziom wyszczepienia wśród kobiet w ciąży jest mniejszy, niż w całej populacji - co wskazuje na to, że część z nich obawia się tego, jak szczepionka wpływa na przebieg ciąży oraz płód. Wynikało to jednak z tego, że gdy rozpoczęto badania kliniczne nad preparatem przeciwko Covid-19, nie włączono do nich kobiet w ciąży. Najnowsze badania - podobnie jak inne, które przeprowadzone w tym zakresie - wypełniają tę lukę. Objęto nimi 157 521 kobiet, które urodziły dziecko w okresie od stycznia 2021 r. do stycznia 2022 r., spośród nich 18 proc. zostało zaszczepionych przeciwko Covid-19. Większość otrzymała szczepionkę mRNA po 12. tygodniu ciąży.