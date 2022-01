- Z dofinansowania leczenia niepłodności metodą in vitro mieszkańcy Krakowa będą mogli korzystać od połowy marca. W tym roku na ten cel przeznaczyliśmy 1 mln zł. Programem obejmiemy ok. 200 par – poinformował w mediach społecznościowych prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Program przeznaczony jest dla par spełniających kryteria; m.in. wiek kobiety musi mieścić się w przedziale 20-42 lata. Konieczne będzie także spełnienie określonych ustawą warunków podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Zakwalifikowani do projektu będą mogli skorzystać z jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego lub jednej procedury adopcji zarodka. Program obejmuje darmową wizytę u psychologa, specjalizującego się w dziedzinie niepłodności.

Miasto ogłosiło już konkurs ofert na realizację programu. Zainteresowane podmioty mogą składać oferty do 17 lutego. Konkurs rozstrzygnie komisja powołana przez prezydenta miasta.

O tym, że miasto będzie refundowało mieszkańcom zabiegi in vitro, zdecydowali radni w marcu ub.r.

Według konsultant projektu Marty Górnej ze stowarzyszenia działającego na rzecz leczenia niepłodności, w Krakowie ok. 30 tys. par boryka się z problemem niepłodności i rocznie dla ok. 600 z nich in vitro jest jedyną pomocą. Konsultant poinformowała, że dzięki programowi refundacji rocznie w mieście przyjdzie na świat ok. 150 dzieci.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że niepłodność dotyka 10-12 proc. populacji społeczeństw krajów wysokorozwiniętych. Według danych Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE), niepłodność dotyczy nawet 1,5 mln polskich par, czyli ok. 20 proc. społeczeństwa w wieku reprodukcyjnym.