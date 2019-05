Innowacje technologiczne umożliwiły wzbogacenie mleka modyfikowane o strukturę MFGM pozyskiwaną z mleka krowiego. Jest to składnik, który funkcjonalnością przypomina analogiczną strukturę MFGM występującą w mleku ludzkim. Dzięki temu, matki, które nie mogą karmić piersią, uzyskały produkt pozwalający w optymalny sposób żywić dzieci i zapewniający prawidłowy rozwój mózgu oraz układu odpornościowego.

MFGM (ang. Milk Fat Globule Membrane, czyli błona otaczająca kuleczkę tłuszczu mlecznego) to wieloskładnikowa struktura, która powstaje w komórkach nabłonkowych gruczołu sutkowego. Zawiera ponad 200 różnych lipidów złożonych i białek.

Substancje te są zaangażowane w prawidłowy rozwój naturalnej odporności organizmu dziecka. Odgrywają również istotną rolę w tworzeniu struktur komórek nerwowych, co sprzyja rozwojowi funkcji poznawczych u niemowląt.

Pierwsze trzy lata są w życiu dziecka okresem niezwykle intensywnego wzrostu. W ciągu pierwszych 12 miesięcy masa jego organizmu zwiększa się trzykrotnie, a długość ciała – o 50 proc. Szczególnie szybko rozwija się mózg, który już w ciągu dwóch pierwszych lat życia osiąga 85 proc. masy mózgu dorosłego człowieka.

Dla prawidłowego rozwoju niemowlęcia potrzebny jest pełnowartościowy pokarm. Idealne pod tym względem jest mleko matki, które zawiera wszystkie niezbędne składniki, w tym MFGM. Niestety, nie wszystkie mamy, z różnych względów, mogą karmić piersią.

Wcześniejsze badania wykazywały, że stosowane w takich wypadkach mleko modyfikowane nie było w stanie w pełni zastąpić matczynego, bowiem niektóre dzieci karmione „z butelki” bywały mniej odporne, a nawet wolniej się rozwijały.

Naukowcy badali hipotezę, że jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest znikoma zawartość MFGM w mleku modyfikowanym (obecny tam tłuszcz – to był tłuszcz roślinny). Zaczęto prowadzić prace nad możliwością dodawania do mleka modyfikowanego struktury MFGM pochodzącej z mleka krowiego, ponieważ jest bardzo podobna do tej obecnej w mleku matki.

W ten sposób powstały produkty, których właściwości są niezwykle obiecujące. Zespół ze szwedzkiego uniwersytetu w Umeå wykazał (Timby et. al., „The American Journal of Clinical Nutrition” 2014), że niemowlęta, których pokarmem w okresie do 6. miesiąca życia jest mleko modyfikowane wzbogacone w MFGM, w wieku 12 miesięcy rozwijają się równie dobrze pod względem poznawczym, co dzieci karmione mlekiem matki.

W tym randomizowanym (co znacznie zwiększa jego wiarygodność) badaniu klinicznym rozwój dzieci był oceniany za pomocą tzw. Skali Bayley III (to powszechnie używane narzędzie pozwalające ocenić rozwój poznawczy dziecka – głównie w zakresie komunikacji z otoczeniem i reakcji na bodźce).

W innej swojej publikacji (Timby et. al. „Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition” 2015) zespół z uniwersytetu w Umeå wykazał, że niemowlęta karmione do 6. miesiąca życia mlekiem modyfikowanym z MFGM rzadziej chorowały na ostre zapalenie ucha środkowego, niż maluchy przyjmujące pokarm o standardowej formule. Częstość występowania tej infekcji była taka sama, jak w przypadku niemowląt karmionych piersią. Rzadziej też stosowano u nich środki przeciwgorączkowe.

Z kolei badania peruwiańskiej badaczki dr Nelly Zavaleta z Instituto de Investigación Nutricional (Zavaleta et al. „Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutr 2011) dowiodły, że dzieci otrzymujące MFGM wraz z mlekiem modyfikowanym rzadziej mają biegunki.

Ponadto od 2002 roku do mleka modyfikowanego zaczęto dodawać również kwas dokozaheksaenowy (DHA), który od 2020 roku będzie w krajach Unii Europejskiej obowiązkowym składnikiem.

Dzięki tym innowacjom i nowym technologiom wszystkie dzieci, które nie mogą być karmione mlekiem matki, otrzymują pełnowartościowy pokarm, zawierający w składniki wspierające rozwój poznawczy oraz działanie układu odpornościowego.