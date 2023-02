Naprawdę tłusty czwartek! Wszystko o pączkach

W tłusty czwartek nawet osoby dbające o linię zapominają o swojej diecie. Ty również zamierzasz pobić rekord w zjadaniu pączków? Może zmienisz zdanie, jeśli dowiesz się, ile kalorii ma ten smaczny wypiek i co będziesz musiał zrobić, by go strawić...

1 Ten ważący 70 g pączek dostarczy ci niewiele składników odżywczych - zaledwie 5 g białka, 1 g błonnika, a do tego aż 10 g tłuszczu (prawie jedna trzecia dziennego zapotrzebowania na tłuszcz) i 43 g węglowodanów. Shutterstock 2 Pączek z dziurką, czyli donat, zwykle zawiera więcej tłuszczu niż tradycyjny pączek, bo aż 12 g (donat 60 g), ma też mniej białka bo zaledwie 3 g (donat 60 g). Natomiast jeśli zamiast smażyć go w głębokim oleju, upieklibyśmy go, dostarczałby organizmowi jedynie 5 g tłuszczu i około 200 kcal. Dużo bardziej kaloryczne są faworki - 100 g dostarcza ponad 510 kcal i ponad 31 g tłuszczu Shutterstock 3 Do smażenia pączków zwykle wykorzystuje się przetworzony tłuszcz roślinny, który po wielokrotnym podgrzaniu sprawia, że powstają szkodliwe i podnoszące poziom cholesterolu - tłuszcze trans, jak również substancje posądzane o działanie rakotwórcze Shutterstock 4 Pączek składa się głównie z węglowodanów prostych, więc ma wysoki indeks glikemiczny. Powoduje szybki skok glukozy we krwi, a następnie szybki jej spadek. Syci więc na krótko i pobudza apetyt Shutterstock Reklama 5 Jeśli dbasz o linię i chcesz świętować tłusty czwartek, polecamy domowe pączki (zwykle smażone na świeżym tłuszczu i z dodatkiem spirytusu, by ograniczyć wchłanianie tłuszczu przez pączka) i posypane cukrem pudrem (lukier jest bardziej kaloryczny) Shutterstock 6 Pączki są bardzo ciężkostrawne (uwaga! świeże pączki lepiej trawimy), więc po ich zjedzeniu możesz odczuwać dolegliwości żołądkowe. W takiej sytuacji warto wypić gorzką czarną herbatę albo napar z mięty Shutterstock 7 Jeśli jednak pofolgujesz sobie i zjesz dziesięć pączków (oprócz tego jeszcze inne posiłki), nie powinieneś wychodzić przez dobę z klubu fitness i uczciwie tam poćwiczyć, aby spalić kalorie Shutterstock Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję