Karp to dla wielu nieodzowny element 12-daniowej kolacji wigilijnej. Dla nich to bardzo smaczna ryba, inni jednak starają się omijać karpia z daleka. Co w zamian? Jakie ryby mogą się pojawić na stole w zastępstwie karpia? Oto pięć propozycji ryb uważanych za wyjątkowo zdrowe.