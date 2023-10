Warzywa na stole: jesienne przepisy

Grillowana fiesta z warzyw

Nic nie kojarzy się bardziej z latem niż grill. Pokrojone w plastry papryki, cukinie i bakłażany stają się idealnym dodatkiem do mięs i ryb. Skropione oliwą, posolone, z odrobiną czosnku i ziół, zdobywają serca wielbicieli grillowych smakołyków.

Sałatka z grillowanych warzyw

Po upieczeniu warzyw na grillu, można je pokroić w kostkę i dodać do świeżej sałaty, pomidorków koktajlowych, sera feta i ulubionych nasion. Doprawione sosem na bazie oliwy, musztardy, miodu i octu balsamicznego - to prawdziwa eksplozja smaków.

Lekkie dania z bakłażana

Bakłażan doskonale sprawdza się w roli głównego składnika dania. Można go nadziać mięsem mielonym z warzywami, przygotować w formie zapiekanki lub jako bazę dla wegetariańskich burgerów.

Przysmaki na zimę: warzywa w słoikach

Pikantne papryki w zalewie

Pokrojone w słupki papryki, zanurzone w zalewie octowej z dodatkiem czosnku, liścia laurowego i ziela angielskiego, to idealny dodatek do zimowych obiadów. Pikantne i chrupiące - idealnie komponują się z mięsami i zupami.

Cukinia w musie pomidorowym

Pokrojona w kostkę cukinia, duszona razem z pomidorami, czosnkiem i ziołami, a następnie przelana do słoików to świetna baza do zimowych zup i sosów.

Bakłażan w oleju

Kawałki bakłażana, grillowane lub smażone, a następnie zanurzone w oliwie z oliwek z dodatkiem czosnku, chili i świeżych ziół, to prawdziwy rarytas na zimowe wieczory. Doskonałe jako przekąska czy dodatek do kanapek.

Wczesna jesień to czas, kiedy możemy cieszyć się pełnią smaków świeżych, krajowych warzyw ciepłolubnych. Warto jednak pamiętać, że dzięki przetworzeniu możemy z nich korzystać także zimą. Zarówno w jesiennych, świeżych daniach, jak i w słoikach, papryki, cukinie i bakłażany potrafią zachwycić.

Moc Polskich Warzyw to kampania, która powstała z inicjatywy Zrzeszenia Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej. Obok ZPPRP, które koordynuje program, udział w projekcie biorą również: Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw, Stowarzyszenie Producentów Pomidorów i Ogórków pod Osłonami, Stowarzyszenie Malinowy Król, Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych oraz Stowarzyszenie Czosnek Galicyjski. Kampania jest finansowana ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.