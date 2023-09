Do takich wniosków doszli naukowcy z Uniwersytetu w Tsukubie, którzy sprawdzali wpływ trygoneliny na zdolności pamięciowe i procesy uczenia się u myszy ze szczepu SAMP8, cechującego się przyspieszonymi procesami starzenia się organizmu, w tym mózgu.

Myszy z grupy doświadczalnej przez 30 dni otrzymywały trygonelinę, a następnie porównywano ich zdolności uczenia się i zapamiętywania drogi do platformy w tzw. labiryncie wodnym Morrisa z myszami z grupy kontrolnej. Labirynt wodny Morrisa jest to basen wypełniony wodą, w którym umieszczona jest platforma, na którą gryzonie mogą się wspinać. Zwierzęta uczą się rozpoznawać drogę do niej na podstawie różnych wskaźników w basenie, dlatego za każdym razem drogę do platformy powinny pokonywać szybciej.

Naukowcy zaobserwowali, że u myszy, które otrzymywały trygonelinę, odnotowano znaczną poprawę procesów uczenia się i zapamiętywania drogi w labiryncie w porównaniu z grupą, której nie podawano tek substancji.

Aby sprawdzić molekularne mechanizmy będące podłożem tego zjawiska, badacze przeanalizowali również cały tzw. transkryptom (wszystkie cząsteczki mRNA zawierające informację o białkach zakodowanych w DNA) obecny w komórkach hipokampa – struktury biorącej udział w procesach pamięciowych. Okazało się, że trygonelina miała wpływ na procesy powiązane z rozwojem układu nerwowego, na czynność mitochondriów w komórkach oraz wytwarzania przez nie energii, na procesy zapalne, na uwalnianie neuroprzekaźników, jak również na proces autofagii (proces usuwania zbędnych lub uszkodzonych cząsteczek, organelli czy patogenów).

Dodatkowo naukowcy wykazali, że trygonelina hamuje procesy zapalne w układzie nerwowym.

Analiza ilościowa potwierdziła, że pod wpływem trygoneliny poziom białek zapalnych, tj. TNF-alfa oraz interleukiny 6 (IL-6) znacznie spadał, a poziom neuroprzekaźników, takich jak dopamina, noradrenalina i serotonina znacznie wzrastał w hipokampie.

Zdaniem badaczy wyniki ich eksperymentów wskazują, że trygonelina jest skuteczna w prewencji związanego z wiekiem pogorszenia zdolności poznawczych i może przyczyniać się do ich poprawy.